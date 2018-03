Dawaa office : des bourses d’études aux Mauriciens

La branche locale du Dawaa Office dont le président est le Dr Hussein Peerbaye, travaille pour mieux promouvoir les valeurs de l’islam et faire profiter aux jeunes de nombreux avantages qu’offre l’Arabie Saoudite.

Pour rappel, le Dawaa Office est une branche de l’Education Trust de Majilis -E- Sura basé à Doha au Qatar. Le Dr Peerbaye nous annonce une première activité ouverte à tous les Mauriciens. En effet une compétition de quizz est en préparation et le prix vedette sera un billet pour accomplir le hajj avec toutes les facilités. Le runner-up recevra un ordinateur portable et les classés auront droit à un Smartphone. Les préliminaires auront lieu à la musjid Noor -E-Islam, au Quranic Institute à Rose Hill et à la Ahle Sunna Society à Nouvelle France. Les détails pour l’enregistrement seront annoncés bientôt dans la presse.

Par ailleurs, le Dr Peerbaye annonce qu’une délegation de l’Arabie Saoudite sera à Maurice en avril pour rencontrer les dirigeants du Dawaa Office. Des bourses (une vingtaine) seront offert aux Mauriciens dans 5 grandes universités en Arabie Saoudite. Les étudiants auront le choix entre des études académiques et études religieuses. Le Dawaa Office prône la transparence et mettra en oeuvre un système qui récompensera les meilleurs étudiants.

Le Dr Peerbaye tient à préciser que les bourses offertes par l’Arabie Saoudite seront sous la responsabilité du Dawaa Office qui sera responsable des enregistrements et du choix des meilleurs candidats. Mahmood Patel est le coordinateur du Dawaa Office et les autres dirigeants sont Azam Allybocus, Imteaz Khedoo et Mubashir. D’autres membres donnent un coup de main à l’organisation des activités.

