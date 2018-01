Cours d’informatique gratuits pour étudiants nécessiteux

En collaboration avec le Centre de Formation et d’Innovation, Cloudhub basé à The CORE Building à Ébène, offre gratuitement des cours d’informatique aux étudiants de Grades 10 (Form IV) et 11 (Forme V) venant d’une famille moins privilégiée et nécessiteuse.

Noorani Imrit, porte-parole du projet conçu en collaboration avec Cloudhub Training & Innovation Centre, nous explique que l’informatique est présente dans la quasi-totalité des secteurs, santé, banques, assurances, industrie, services, entre autres. Selon lui, si un enfant possède un bon bagage informatique il sera en mesure de poursuivre une carrière et d’obtenir un diplôme en informatique avec de meilleurs résultats au niveau du School Certificate et du Higher School Certificate. Ce cours, dispensé par des professionnels en informatique, rapprochera l’étudiant du marché réel.

Noorani Imrit estime que les technologies de l’information et de la communication ont envahi les moindres aspects de notre vie quotidienne avec l’adoption de l’internet à domicile. « Aujourd’hui les TIC ne sont pas un choix mais un besoin . Nous devons être connectés. L’adoption des TIC aidera non seulement un individu mais aussi un pays à éradiquer la pauvreté . Les TIC peuvent potentiellement améliorer le bien-être des pauvres de manière directe et indirecte » nous dit-il.

Le cours débutera au début du mois de février 2018 et s’échelonnera sur une année. CloudHub Training and Innovation Centre pourra accueillir 15 étudiants pour suivre le programme d’études de Cambridge.

Le porte-parole du projet nous indique que des étudiants seront choisis par rapport aux moyens financiers des parents après une enquête sociale. Chaque étudiant disposera d’un ordinateur portable (laptop) pour travailler sur le projet. Le cours débutera dans à 16h00 et se terminera à 17.00 heures. Les étudiants recevront une formation théorique et pratique en Virtualisation, IOT(Internet of things), Network and Security, Mobile apps et Finance Technology. Le cours, ouvert aux garçons et filles, se tiendra au CloudHub Centre de Formation et d’Innovation, Suite 1212, 62 ICT Avenue Le Noyau à la Cybercité d’Ébène.

Les intéressés peuvent remplir le formulaire d’inscription en ligne sur www.yanabi.mu/course ou envoyer un email à weserve @ yanabi.mu en mentionnant les infos demandées.

Noorani Imrit est d’avis que ce programme sera très bénéfique aux étudiants. « Avec l’arrivée prochaine des Smart Cities le secteur informatique aura besoin de gens qui possèdent un diplôme en informatique », conclut-il.

