Cours de Qur’anic Arabic : la SIM a organisé une remise de certificats

Le 24 décembre 2017, SIM a organisé une remise de certificats à l’intention de eux et celles qui ont suivi des cours de Quranic Arabic en présence de quelque 350 invités, étudiants, parents et amis à IIET, Moka.

Ils sont près d’un millier d’hommes et de femmes, jeunes et plus âgés, de diverses régions de l’île, à avoir profité des cours de Qur’anic Arabic dispensés par la Société Islamique de Maurice (SIM) depuis dix ans déjà. Ils affirment tous pouvoir, au moins, comprendre les récitations du Qur’an pendant les prières quotidiennes. Et cela n’est pas une mince affaire !

Aujourd’hui, ils sont plus de deux cents étudiants à terminer les cours offerts dans six centres régionaux- notamment à Pamplemousses, Port Louis, Belle Rose, Phoenix, Rose Belle et Chemin Grenier. Une nette indication de la réputation de ces cours.

Pour rappel, depuis son lancement dans les années soixante-dix, SIM a toujours prôné un retour au message principal, c’est à dire le Qur’an. Comprendre le Qur’an, c’est comprendre les injonctions d’Allah (swt). Ainsi, SIM organisa des sessions de formation autour du Qur’an (Halaqa) à travers l’île et distribua des copies des traductions du Coran en anglais et en français. Dans les années quatre-vingt, SIM lança la première traduction en kreol du Quran, une œuvre du Fr Hussein Nahaboo, qu’Allah le récompense.

Ce fut après une visite à Maurice du Sheikh Tijani Ghabiche, enseignant de langue arabe, que l’on découvrit le Qur ‘anic Arabic. L’enseignement du Quranic Arabic permet de comprendre le Coran dans sa forme littérale. SIM démarra ce cours en 2007 avec une quarantaine d’étudiants. Depuis son lancement, tous ceux et celles qui ont suivi ce cours sont unanimes à reconnaître qu’ils ont pu apprendre l’essentiel de la grammaire arabe et peuvent comprendre jusqu’à 75% du Qur’an.

Pour 2018, les cours seront offerts aux endroits suivants :-

Les samedis à 13,30-Phoenix (SAR Mohamed), Belle Rose (collège Islamique), Rose Belle (Collège Windsor)

Les dimanches à 9.00 a.m. Port Louis (Madrassa Ruknuddeen) Terre Rouge (Masjid Saad ibn Muadh), Goodlands et Chemin Grenier.

Ceux et celles qui sont intéressés sont priés de nous contacter au 433 6848 et sur le 5764 9623 ou en nous envoyant un email sur secretariat.sim@gmail.com

