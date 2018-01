Contrairement à Maurice : l’Inde fait appel à Dubaï Port World

Alors que Dubaï Port World n’était pas la bienvenue dans le port mauricien, l’Inde ouvre ses ports au troisième opérateur mondial. C’est une claque magistrale aux autorités mauriciennes et aux fervents opposants à ce partenariat. Les grands projets de développement portuaire annoncés en grande pompe se font toujours attendre.

Contrairement à la petitesse d’esprit bien de chez nous, l’Inde de Narendra Modi voit grand. Le développement de son pays passe avant des considérations obscures qui freinent le progrès à Maurice. En avril dernier, il s’est rendu en Arabie saoudite pour s’entretenir avec les plus hauts dignitaires, dont le roi Salman. En acceptant un partenariat entre son National Investment and Infrastructure Fund et DP World, l’Inde veut rendre ses ports plus performants pour répondre à sa croissance en hausse.

En effet, dans un communiqué, lundi, DP World annonce la création d’un projet d’investissement conjoint avec le Fonds national d’investissement et d’infrastructure de l’Inde pour développer des ports et d’autres entreprises de logistique dans le pays au coût de 3 milliards de dollars (Rs 100 milliards). Ce projet, précise DP World, dépassera le développement portuaire maritime pour s’étendre sur «les grandes rivières et les transports, les corridors de fret, les zones économiques spéciales portuaires, les terminaux intérieurs de conteneurs et les infrastructures logistiques. » En octobre, l’Abu Dhabi Investment Authority a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars (Rs 34 milliards) dans le National Investment and Infrastructure Fund de l’Inde.

Aubaine ignorée

Le partenariat entre Dubai Port World et le port mauricien est une aubaine ignorée par les autorités mauriciennes qui se seraient capitulées sous des pressions occultes. Dans son Business Plan, Dubai Port World avait annoncé pouvoir créer jusqu’à 10 000 emplois et transformer Port-Louis en un hub maritime et logistique.

Au début de juin 2015, le Sultan Ahmed Bin Sulayen, président de DP World, et une équipe d’experts techniques ont effectué une visite à Maurice, lors de laquelle ils se sont entretenus avec le Premier ministre d’alors, sir Anerood Jugnauth, le Premier ministre adjoint et ministre des Communications extérieures d’alors Xavier-Luc Duval, le vice Premier ministre et du Logement et de Terres d’alors, Showkutally Soodhun et le ministre des Finances et du Développement économique d’alors, Vishnu Lutchmeenaraidoo.

DP World s’est engagé à transformer Port-Louis en hub maritime et logistique à la manière du port de Jebel Ali, qu’elle gère à Dubaï.

Commentaires