Conseils pour le Ramadan 1438

C’est la sunna du prophète Muhammad (que paix soit sur lui) de délivrer un discours avant les rituels ou les principaux événements du calendrier islamique. Le prophète (SAW) est venu pour apporter la lumière et les enseignements a l’humanité. Et les jours les plus faciles pour commencer à adopter et garder les sunnas du prophète (SAW) sont les jours du Ramadan.

C’est ainsi que le prophète (SAW) faisait un discours à la fin de Sha’baan afin qu’on évalue le mois de Ramadan et ainsi de promouvoir d’avance à ce qui était attendait les musulmans. Au fait le Coran est particulièrement lu pendant le Ramadan puisque c’est pendant le mois du Ramadan qu’il fut révélé. « (Ces jours sont) le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement » (2:185). Au fait essayer de terminer au moins une lecture du coran ce Ramadan.

Le discours du prophète (SAW) à la fin de Sha’baan

A la veille de Ramadan, le prophète (SAW) réunissait les sahabas pour leurs donner des conseils sur comment passer le mois de Ramadan en pleine ferveur. Il est rapporté sous l’autorité de Sahih Ibn Khuzeimah que le prophète (SAW) annonçait aux sahabas à la fin de Sha’baan et : « O les gens Je vous annonce la bonne nouvelle de la venue du meilleur mois, le mois de Ramadan-ul-Mubarak. Pendant ce mois, il y a une nuit qui vaut plus que mille mois. Allah Ta’ala a fait ses jeûnes obligatoires. Et ses taraweehs (prières de nuit) comme un acte afin d’approcher Allah. Celui qui acquitte d’un acte de nafil pendant ce mois, il aura la récompense comme-ci d’un farz accompli d’un autre mois (autre que le mois de Ramadan). Celui qui accomplira un acte de farz (obligatoire) pendant ce mois, il aura la récompense comme ci il aurait accompli 70 farzs d’un autre mois. »

Et le prophète (SAW) continuait à décrire les vertus de ce mois : « Et c’est le mois de la patience ! Et la récompense de la patience est le Paradis. C’est le mois d’augmenter les amitiés et le partage. C’est le mois où la nourriture d’un mu’min augmente. Celui qui donnera un iftaar à un jeûneur, il aura le pardon de ses péchés et ainsi il sera libéré de l’enfer ». Le prophète (SAW) continuait à faire entendre les vertus de ce grand mois : « Et sachez que c’est un mois qu’en son début est rempli de Rahmah (de la grâce d’Allah). Son milieu serait rempli de pardon. Et qu’en dernier de ce mois serait la libération du feu de l’enfer. Et celui qui allègera les travaux de son employé, alors Allah lui pardonnera et le libérera du feu de l’enfer ».

Le prophète (SAW) s’adressant à ses compagnons conclut par ses mots : « Et lisez en abondance ces quatre couplets, deux d’entre eux sont pour plaire à Allah et deux autres que personne ne peut se passer d’eux. Les deux couplets qui plairont à Allah sont : Lisez Laa ilaaha illallah le plus possible et ainsi astaghfirullah. Et les deux couplets que personne ne peut s’en passer sont : demandez à Allah le paradis et cherchez protection contre l’enfer. Celui qui a fait manger un jeûneur à satiété, en retour Allah lui fera boire de l’eau de mon puits (Kawsar) et il n’aura plus soif jusqu’à qu’il entre dans le Jannah » (Baihaqi, Shu’abul Imaan).

Vertus du Ramadan

Au fait le Ramadan s’annonce comme le mois qui encourage les bonnes actions et qui décourage les mauvaises actions. Il est rapporté sous l’autorité de Bukhari que le prophète (SAW) a dit : « Lorsque le mois du Ramadan commence, les portes du Paradis s’ouvrent et les portes de l’enfer se ferment et les Satans sont enchaînés » (Sahih Bukhari).

Imaam Ahmad a relaté ses vertus de Ramadan des hadiths de Abu Hureira (r.a.) : « La ummah du prophète (SAW) a eu cinq particularités duRamadan: 1. La mauvaise haleine du jeûneur est plus agréable à Allah que le parfum de musc. 2. Les anges demandent pardon en faveur du jeûneur jusqu’à l’heure de l’Iftaar. 3. Les satans sont enchaînés tels qu’ils n’auront pas la liberté d’agir comme en dehors du Ramadan. 4. Le paradis est décoré tous les jours du Ramadan. 5 Et finalement le pardon est fait à la dernière nuit de Eid.

Le Ramadan est là pour nous faire pardonner

Il est rapporté sous l’autorité de Tabrani et ainsi de Hakim qu’une fois l’ange Jibra-eel s’est présenté devant le prophète (SAW) pour lui faire dire Ameen à chaque marche du mimbar. Le prophète (SAW) puis raconta que l’ange lui a fait dire Ameen sur trois malédictions : Celui qui trouve Ramadan et qui ne s’est pas fait pardonner. Celui qui entend le nom du prophète (SAW) et ne récite pas le douroud sur le prophète. Et finalement celui qui trouve ses parents en état de vieillesse et n’a pas été à leur service.

Au fait Ramadan peut effacer les péchés d’une année entière. Il est rapporté sous l’autorité de Muslim que le prophète (SAW) a dit : « Les cinq salaats, le vendredis à vendredi, le Ramadan a l’autre Ramadan effacent les péchés aussi longtemps que la personne ne fait pas de péchés majeurs » (Muslim). Au fait les jeunes sont tellement importants que le prophète (SAW) a dit : « Quelqu’un qui rompt un jeûne du Ramadhan sans excuse valable ou maladie, alors il ne pourra jamais le remplacer même s’il jeûnait toute sa vie » (Bukhari). Donc un jeûne du Ramadhan équivaut à une récompense plus que de jeûner toute sa vie! C’est une récompense sans pareille que nous réserve chaque jour de ce mois. Il nous suffit seulement d’altérer nos horaires de nos repas et de nos désirs sexuels et nous voilà avec un trésor formidable. Donc petits comme grands, on ne doit pas manquer un jeûne. Au fait, obligez les enfants dès l’âge de dix ans à observer tous leurs jeûnes. Offrez des cadeaux aux enfants pour les encourager.

