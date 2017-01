Conditions déplorables dans une école pré-primaire

Les conditions d’hygiène d’une école pré-primaire de la capitale sont mises à l’index par Shanawaz Dawood dont le fils fréquente cette école depuis le mois de février 2016. Selon Shanawaz Dawood, c’est lors d’une visite surprise en compagnie de son épouse jeudi matin qu’ils ont découvert les déplorables conditions d’hygiène et le manque de sécurité dans cette école. La cuisine était crasseuse et des fils électriques couraient le long des murs. Dans une autre pièce, des fournitures scolaires étaient disposées de façon désordonnée. Avec la permission du propriétaire du bâtiment, Shanawaz a pris des photos qui viennent confirmer l’état d’insalubrité dans lequel se trouvent des salles de classe.

Par ailleurs, Shanawaz nous indique que sur les meubles, des traces de poussière étaient présentes. « J’ai dépensé une fortune après que mon fils est tombé malade. Même le médecin ne pouvait diagnostiquer le mal dont il souffre », nous dit avec colère notre interlocuteur. Ce n’est qu’après la visite à l’école qu’il a pu comprendre que le manque d’hygiène et la poussière devraient être à l’origine de la maladie de son fils. Le même jour il a consigné une déposition à au poste de police de Pope Hennessy. La police a mis la Child Develoment Unit au courant de la situation. Shanawaz s’est rendu au bureau des sanitairesoù on lui a fait compendre que les officiers étaient absents et qu’il n’y avait personne pour s’occuper de son cas.

Pour autant, Shanawaz Dawood ne restera pas les bras croisés. Il compte poursuivre le directeur de l’école et le ministère de la Santé. Contacté par nos soins, le directeur de cette école, a déclaré que l’école sera en vacance et que le nécessaire sera fait dans une semaine. « L’école existe depuis 10 ans et aucun parent ne nous a jamais fait des reproches. Nous ferons le nécessaire pour remédier à la situation. En ce qui concerne les taches d’huile dans la cuisine, je compte la faire nettoyer de fond en comble pour donner un coup de neuf avant la rentrée», nous indique-t-il.

