Conditions de travail des cleaners : quinze jours pour une solution

À partir de ce lundi 30 octobre, le comité Manraj se mettra au travail pour trouver une solution au problème des School Cleaners qui ont mis fin, mercredi, à leur grève de la fin entamée le lundi 16 octobre. «On souhaite que d’ici le 15 novembre, le comité fasse des recommandations», a déclaré le Premier ministre, Pravind Jugnauth, après qu’un accord est intervenu lors d’une réunion avec les cinq membres du comité de soutien aux femmes cleaners, Jack Bizlall, Alain Laridon, Rehana Ameer, Narendranath Gopee et Rashid Imrith.

Cet accord a été rendu possible après que les quatre femmes School Cleaners et les syndicalistes Reaz Chuttoo et Jane Ragoo, qui étaient en grève de la faim ont accepté d’abandonner la revendication d’embauche des School Cleaners par le gouvernement. Ce comité regroupe des représentants du Bureau du Premier ministre, du ministère du Travail et des syndicats.

L’émotion était à son apogée au Jardin de la compagnie mercredi quand Jack Bizlall et Rehana Ameer ont officiellement annoncé aux femmes Cleaners qu’un accord avait été trouvé. Les yeux inondés de larmes, Reaz Chuttoo et Jane Ragoo ont remercié tous ceux qui les ont soutenus dans ce combat. « Ce n’est pas la victoire de la Confédération des travailleurs du secteur privé. C’est la victoire du bien sur le mal. Je ne souhaite à personne de vivre l’humiliation qu’ont subie les Cleaners pendant 11 ans », a dit Reaz Chuttoo. « Nous devons pouvoir nous élever contre l’injustice partout où elle est présente », a ajouté Jane Ragoo.

