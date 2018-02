Concours GIST Tech-I : un vote pour Taahirah Goolbar sur internet

Taahirah a fait la fierté de Maurice en atteignant les demi-finales du concours GIST Tech-I, lancé par cette association américaine pour l’avancement des sciences et le département d’état américain. Elle aura besoin de nos votes pour accéder en finale. Rencontre.

Le 25 janvier 2018, le département d’Etat américain a annoncé les noms des 109 demi-finalistes du concours GIST Tech-I de 46 économies émergentes. Les demi-finalistes ont été choisis par les mentors Tech-I Alumni, qui ont passé en revue des centaines de demandes pour choisir leurs meilleurs candidats. Parmi, Taahirah, la seule Mauricienne qui est classée pour la demi-finale.

Tout remonte à trois ans de cela quand Taahirah, habitante de Chemin Grenier, a ouvert son courrier d’étudiant pendant son séjour à l’université de Maurice. « J’ai appris que cette compétition se tient en Amérique et j’ai voulu participer d’autant que j’avais déjà des projets créatifs en tête, » raconte la demi-finaliste. Auparavant, elle avait connu l’échec dans deux concours précédents. Mais, cette fois, elle s’était bien armée pour réussir. Elle avait comme projet le développement d’une application mobile à des fins éducatives mais qui doit être conforme au programme international. Grâce à cette idée lumineuse, elle est arrivée jusqu’en demi-finales.

Selon la jeune femme, cette compétition ouvrira les portes à d’autres participants mauriciens. En outre, notre pays sera mieux connu sur le plan international grâce à la création d’une application effective. D’ailleurs, elle participera à un programme de mentorat pour les finalistes. Une fois les connaissances essentielles acquises, elle aidera à son tour d’autres Mauriciens à participer au concours. « Je pense qu’on aura une plus grande exposition au niveau international si je remporte la victoire, » explique notre interlocutrice.

Zoom sur le projet TO CAHIER

Taahirah Goolbar n’avait pas d’emploi après ses études tertiaires. Les gens lui ont suggéré de donner des cours privés. Néanmoins, elle n’a pas voulu s’essayer dans un domaine qu’elle qualifie de saturé. Vu que beaucoup de jeunes possèdent un Smartphone de nos jours, elle a voulu aider plus de jeunes à travers le pays. « Après avoir travaillé sur cette idée, j’ai essayé de la perfectionner plusieurs fois. En élaborant mon propre plan, en essayant de comprendre comment donner vie à ce projet, je me suis rapprochée de la MRC pour m’orienter. L’opportunité m’a été présentée dans la forme de cette compétition et je l’ai saisie, » confie-t-elle.

Le projet a été intitulé ‘To Cahier’ qui a pour but d’aider notamment les étudiants de biologie et de chimie à consulter des schémas et des diagrammes d’une manière interactive. L’assistance se fera sur un plan 24/7 et les utilisateurs pourront avoir accès aux chapitres difficiles à un coût réduit. « L’interface et l’utilisation sont simples, » affirme-t-elle. Selon Taahirah, ce projet novateur sera un grand soutien aux étudiants, qui n’auront pas à dépenser pour des leçons particulières. D’ailleurs, un forum de discussions sera inclus à l’application pour permettre aux utilisateurs d’interagir.

Le concours GIST Tech-I Le concours GIST Tech-I a lieu chaque année pour les entrepreneurs en science et technologie des économies émergentes du monde entier. Les aspirants innovateurs soumettent leurs idées et leurs startups en ligne, qui sont ensuite examinées par des experts et votées par le public mondial afin de déterminer les finalistes. Nouveauté prévue pour cette année: le Département des États-Unis invite tous les anciens finalistes du GIST Tech-I à participer au programme de recrutement et de mentorat de la prochaine génération d’entrepreneurs en science et technologie. Pour soutenir notre pays à atteindre la finale, votez pour Taahirah sur le site suivant: http://www.gistnetwork.org/content/vote. Inscrivez-vous sur le site, connectez-vous, puis votez pour ‘To Cahier’.

