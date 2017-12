Comité d’action Save Jerusalem : manifestation pacifique devant l’ambassade des états-Unis

Elles étaient plus de 200 personnes à participer à une manifestation pacifique, vendredi, pour soutenir la Palestine et pour dénoncer la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël.

Il y a plus d’une semaine, le travailleur social, Salim Muthy, avait organisé une conférence de presse pour dénoncer la décision du président américain et aussi pour condamner le silence du ministre des Affaires étrangères mauricien sur ce dossier. Salim Muthy avait fait comprendre que ce combat n’avait rien de communal car des chrétiens et juifs vivent en Palestine et sont eux aussi concernés.

Vendredi, après la salaat-ul-Jummah, une foule composée d’hommes, de femmes et d’enfants s’est donnée rendez-vous au Square Kadhafi arborant les couleurs de la Palestine. Avec Salim Muthy à leur tête, quelque 200 personnes ont scandé des slogans anti-Trump et anti-Américain. Le cortège a emprunté la rue Dr Joomye pour se rendre à la rue John Kennedy devant l’ambassade américaine. Sur place, les manifestants, dans la discipline, ont fait entendre leurs voix. Salim Muthy, muni d’un porte-voix, a dénoncé la décision du président américain. Il a déclaré que le monde condamne cette décision et qu’il est fier que l’île Maurice, ensemble avec d’autres pays, ont voté en faveur de la résolution à l’Onu condamnant la reconnaissance, par Washington, de Jérusalem comme capitale d’Israël.

Une lettre adressée à Donald Trump que Salim Muthy devait remettre à l’ambassadeur américain n’a pu se faire car l’ambassadeur était parti plus tôt que prévu. Rendez-vous a été pris pour mardi prochain. Cinq membres du comité se rendront à l’ambassade pour remettre la lettre. Les manifestants ont ensuite pris la direction du Jardin de la Compagnie mais Salim Muthy a préféré adressé les manifestants dans une ruelle pour les remercier de leur présence et a félicité le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, qui fait de la résistance contre les états-Unis.

Signalons qu’un participant a brûlé un portrait du président Trump en face de l’ambassade mais cette action a été condamnée par les organisateurs qui voulaient préserver le caractère pacifique de la manifestation.

