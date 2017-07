Le collège Doha à l’honneur : Humayraa et Lubna premières au niveau mondial

Aisha Reshan Auleear excelle en “Food & Nutrition”

Étudiante au collège Droopnath Ramphul , Aisha Auleear suit les pas de son frère Omar, lauréat de la cuvée 2014 /15 et classé « Top of the World » dans plusieurs matières. Elle avoue que la nomination de son frère comme lauréat et « Top of the World » était comme une pression sur elle pour qu’elle aussi soit aussi à la hauteur des espérances de ses parents.

Aisha Auleear a pris un intérêt soutenu pour la matière « Food & Nutrition » assez tardivement à la fin du premier trimestre. Aidée par ses enseignants à l’école, elle a mis toutes son énergie pour rattraper le temps perdu. Elle indique qu’elle passait la moitié de son temps à apprendre par coeur les 5 livres qu’elle s’était procurés. Elle avoue qu’elle était plutôt moyenne en pratique au début, mais aidée dans sa tâche par le responsable du département ‘Food & Nutrition’ Mme Emma et son enseignante Mme Carrim Bacor, elle a réussi à se surpasser. D’ailleurs, Aisha est reconnaissante à ces personnes et surtout à sa maman, enseignante de profession qui l’a beaucoup aidée. Pour les examens du HSC et pour être lauréate comme son frère, elle s’est déjà mise au travail.

Elle remercie ses parents, enseignantes, amies et surtout Mme Emma qu’elle n’oubliera jamais. « C’est grâce à elle que je suis sortie première dans le monde », dit-elle. Dieu a une place très importante dans sa vie et elle ne rate jamais l’occasion de rendre hommage à Son Créateur.