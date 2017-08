Dans un collège de la capitale : Shaheen, 13 ans, victime de harcèlement

Une plainte a été logée à la police contre deux collégiennes pour le harcèlement d’une fille de 13 ans. Moqueries et insultes humiliantes. La vie de Shaheen, une étudiante de 13 ans habitant Port Louis, est vite devenue un cauchemar. Cette dernière qui est en Grade 8 (anciennement Forme II) était le souffre-douleur de deux filles du collège qu’elle fréquente dans la capitale.

Un dernier incident a fait déborder le vase en ce jeudi 24 août 2017 vers 7h40. Shaheen a qui attendait à un arrêt d’autobus, été bousculée par les deux collégiennes. Selon Shaheen, les deux filles l’ont ensuite copieusement insultée avant de la menacer. « Ki fer to pas capave vine en face ? To fer to banne kamarade prend part. To pu gagne ene ta problème si to redire zot », lui ont-elles dit.

Terrifiée, Shaheen se met à courir jusqu’à sa maison en sanglots. « Il était aux alentours de 8h00. J’ai entendu ma fille crier et pleurer. Elle semblait terrorisée. J’ai moi-même paniqué en la trouvant dans un tel état. C’est là qu’elle m’a expliqué que depuis deux semaines deux filles font de sa vie un véritable enfer à l’école », déclare sa mère.

Furieuse, elle a conduit sa fille au poste de police de Plaine Verte où cette dernière a consigné une déposition contre les deux collégiennes qui sont en Grade 10 (Form IV). Des plus, la victime a expliqué que depuis deux semaines les deux collégiennes lui adressaient des propos déplaisants. « Kan mo traverse devant zot, zot dire moi mo vilain, mo cheveux kuma cyclone, mo marche kuma fourmi, mo sac l’école kuma militaire. A chaque fois zot trouve moi dans l’école zot insulté moi et passe commentaire lors moi », raconte Shaheen.

Elle déclare avoir, depuis le début, rapporté le cas auprès de la direction de son établissement scolaire, mais aucune action disciplinaire n’a été prise contre ces deux élèves. Shaheen avait confié à ses camarades de classe comment elle se faisait malmener presque chaque jour par ses deux collégiennes et certaines de ses amies sont allées parler directement avec elles. Mécontentes, celles-ci ont décidé de se venger de Shaheen pour avoir informé ses amies. Après sa déposition, les parents de Shaheen l’ont également accompagnée pour loger une plainte auprès du ministère de l’Éducation et ont aussi informé la Brigade des mineurs.

« Nous ne voulons pas qu’il y ait un cover-up dans cette affaire. Nous souhaitons que les autorités concernées agissent très vite. Aujourd’hui ma fille a été auscultée par un médecin qui lui a prescrit des antidépresseurs car elle est angoissée depuis cet incident », nous la mère de la victime. Du côté de la police comme du ministère de l’Éducation une enquête a été initiée dans cette affaire de « bullying ».

Commentaires