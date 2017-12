Collaboration Total – Blood Donors Association : Mega Blood Donation Day le 20 décembre

à l’approche des fêtes de fin d’année, Total Mauritius CSR Fund et la Blood Donors Association se mobilisent pour l’organisation de la Mega Blood Donation Day, prévue le 20 décembre 2017. Un accord de principe a été signé cette semaine, à cet effet, dans les locaux de Total Mauritius, en présence de Peyami Oven, directeur général de Total Mauritius Limited, et Obeidullah Khan Wahedally, président de la Blood Donors Assocation (BDA). Un chèque d’un montant de Rs 850 000 a également été remis par la filiale à l’attention de l’association.

Total Mauritius Limited soutient la Blood Donors Association pour la troisième année consécutive à travers ses fonds CSR. «Il n’existe malheureusement pas de produit qui peut remplacer le sang humain et il est donc indispensable de constituer une réserve confortable pour sauver des vies. Nous sommes heureux de soutenir cette noble cause tant sur le plan financier qu’humain », explique Peyami Oven, directeur général de Total Mauritius. « La campagne de sensibilisation démarre dès aujourd’hui, à travers les médias et les réseaux sociaux ainsi qu’auprès de nos collaborateurs. Elle sera par la suite relayée à travers notre réseau de stations-service. Une équipe de volontaires de Total Mauritius sera aussi présente sur l’esplanade Emmanuel Anquetil le 20 décembre, pour accompagner les membres de la BDA afin que l’évènement se déroule dans les meilleures conditions. J’invite les Mauriciens à venir en grand nombre participer à cet acte citoyen et de partage », poursuit-il.

« Notre plus grand défi est d’atteindre 5 % de donneurs de sang pour avoir une réserve constante dans nos hôpitaux et au centre de transfusion sanguine», souligne le président de la BDA. «Si vous avez 18 ans ou plus, votre poids est au moins égal à 50 kilos et votre taux d’hémoglobine est suffisant, vous êtes un donneur potentiel et nous vous encourageons à participer à cet évènement. Notre objectif est de recueillir 1 800 pintes de sang lors de la Mega Blood Donation Day. Avec le soutien de Total Mauritius CSR Fund, les médias et les nombreux volontaires, nous sommes confiants que notre banque de sang aura suffisamment de réserves pour faire face aux urgences.» conclut Obeidullah Khan Wahedally

Une équipe médicale sera également sur place pour faciliter les procédures administratives, y compris les tests préliminaires. La collecte démarrera dès 7 heures le 20 décembre sur l’esplanade du Emmanuel Anquetil Building à Port-Louis, en face de la mairie de Port Louis, et se terminera vers 18 heures.

