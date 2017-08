Clinique DHI à Maurice – Greffe de cheveux : Plus de 300 interventions réalisées

Être le centre médical de référence dans le traitement et la transplantation capillaires dans la région. C’est l’objectif de la clinique DHI à Maurice qui, après une année d’opération, dresse un bilan positif.

En effet, plus de 1 000 patients, de Maurice et de la région, ont consulté les médecins de la clinique et 300 interventions ont été réalisées. Faisant partie du groupe international DHI, la clinique à Maurice bénéficie de l’expertise de chirurgiens spécialisés qui se déplacent chaque mois pour pratiquer les interventions. De par la demande croissante pour des transplantations, DHI Maurice étudie la possibilité d’ouvrir une nouvelle clinique à Cape Town. Ajay Bansal, CEO de DHI International, a fait le déplacement à Maurice à cet effet. La clinique DHI de Maurice fait partie d’un réseau de 62 centres médicaux DHI International à travers le monde. Selon Ajay Bansal, CEO du groupe, Maurice est une destination stratégique pour le tourisme médical, d’où la décision du groupe de s’y implanter. L’objectif de DHI international et de son antenne mauricienne est de continuer à pourvoir aux besoins des patients en matière de traitement capillaire.

Outre l’expertise des chirurgiens qui sont formés afin de pouvoir exercer dans toute clinique DHI à travers le monde, les patients se tournent vers la clinique du fait que la greffe de cheveux est pratiquée sans incision, et est donc indolore et sans cicatrice. « La méthode ‘Direct Hair Implant’ est une nouveauté en matière d’implants capillaires et assure au patient 100 % de réussite. Cette méthode a vu le jour en 2008, après de longues années de recherche et de développement », souligne le CEO du DHI Global Medical Group. L’objectif de la clinique DHI à Maurice est d’accentuer sa portée régionale en utilisant le potentiel du pays comme plateforme pour les soins et traitements médicaux.

Technique novatrice

La technique dite du ‘Direct Hair Implant’, ou DHI, est l’une des nombreuses méthodes de greffe capillaire. Les techniques de greffe de cheveux sont en effet nombreuses, et les résultats variés. De la FUT, ou technique de « la bandelette » où un lambeau de peau est découpé à l’arrière de la tête laissant une cicatrice, à la FUE (Extraction d’Unité Folliculaire) dont le résultat manque souvent de densité, en passant par l’IFA (la greffe automatisée), le choix peut être compliqué. La méthode DHI est donc une évolution de la traditionnelle FUE.

