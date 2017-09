Un centre de médecine ayurvédique à Plaine-Verte

L’unité de médecine ayurvédique au ministère de la Santé a choisi le cœur de Plaine-Verte pour ouvrir son sixième centre. En effet, la médiclinique Mamoodkhan Hyderkhan, située à la rue Nyon, abrite depuis le 18 septembre, une unité de médecine ayurvédique. Déjà fonctionnelle avec un médecin et une pharmacie, cette unité vise à sensibiliser les habitants de la région aux bienfaits de la médecine traditionnelle.

« Datant de plusieurs millénaires, la médecine ayurvédique a fait ses preuves dans le domaine de la santé. D’ailleurs, nous croyons dans ce type de traitement et nous réalisons l’importance que la médecine traditionnelle joue dans la prévention de maladies non transmissibles comme le diabète, l’hypertension artérielle, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, entre autres », a fait ressortir le ministre de la Santé et de la Qualité de la vie, le Dr Anwar Husnoo, lors d’une visite à la médiclinique le 20 septembre.

Il a également soutenu que « le ministère considère même d’ouvrir un Ayurvedic Hospital vu l’ampleur que la médecine ayurvédique est en train de prendre à Maurice et dans le monde. Le Dr Husnoo compte se rendre en Inde afin de discuter avec les autorités indiennes pour la réalisation de ce projet à Maurice.

En ce qu’il s’agit de l’avenir de la médecine traditionnelle à Maurice, le ministre de la Santé a confirmé avoir déjà discuté avec le nouvel ambassadeur chinois de la mise en place d’une unité de médecine traditionnelle chinoise à Maurice.

« La médecine traditionnelle chinoise a également fait ses preuves dans le monde et on compte travailler avec la Chine pour faire des avancées dans ce domaine à Maurice », a déclaré le ministre.

Issue d’une tradition ancestrale, la médecine ayurvédique est utilisée en Inde depuis plus de 5 000 ans. Cette approche considère la santé au sens large, tant sur le plan de la prévention, du diagnostic que du traitement des maladies. D’ailleurs, la médecine ayurvédique demeure encore vivace en Asie du sud et est reconnue comme telle par l’Organisation mondiale de la santé. En Occident, elle est considérée comme une médecine alternative.

Commentaires