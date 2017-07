Célébration nationale de l’Eid-ul-Fitr : Pravind Jugnauth et Xavier-Luc Duval prônent l’harmonie intercommunautaire

La fête Eid-ul-Fitr a été célébrée au niveau national, lundi dernier, à la Sunni Razvi Academy. Le Premier ministre, Pravind Jugnauth et le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, ont, lors de leur discours, prôné l’harmonie entre les différentes communautés du pays.

Pravind Jugnauth s’est réjouit de la diversité culturelle à Maurice. « Notre pays est une nation arc-en-ciel », a insisté le chef du gouvernement ajoutant que Maurice célèbre, chaque mois, une fête religieuse ou culturelle. «La force de la nation mauricienne réside dans cette entente interculturelle. Il nous faut consolider cette harmonie intercommunautaire car Maurice est un exemple pour le monde », a-t-il souligné.

Par ailleurs, le Premier ministre n’a pas tari d’éloges sur l’islam. « L’islam est une religion qui prône la paix, le respect et le partage. Si nous suivons les principes islamiques, nous resterons dans le droit chemin. Le Coran est aussi un guide universel pour l’humanité et ce serait à notre avantage de rester fidèles à ses principes », a-t-il souligné. Dans un même ordre d’idées, Pravind Jugnauth a estimé que les organisations socioculturelles et religieuses doivent tout faire pour maintenir l’harmonie. « Le but de ces organisations est de renforcer les liens entre les différentes composantes de la société et non les diviser », a-t-il déclaré.

Avant de conclure, Pravind Jugnauth a indiqué que Maurice va consolider ses relations avec les pays arabes en l’occurrence, l’Arabie Saoudite. « Je tiens à saluer le soutien de l’Arabie Saoudite qui a voté en faveur de la résolution mauricienne sur les Chagos aux Nations-unies. Et aussi comme promis, nous avons mis sur pied une ambassade et nous avons déjà un ambassadeur en Arabie Saoudite », a-t-il souligné.

Xavier-Luc Duval : «Nous avons beaucoup à apprendre du peuple palestinien» Lors de son discours, le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, s’est longuement penché sur le cas de la Palestine, toujours sous occupation israélienne. « Ma visite en Palestine a été un moment fort de ma vie. C’était pour moi un honneur de visiter la mosquée Al-Aqsa et aussi le Dôme du Rocher. Mais il malheureux de constater que les soldats israéliens ont envahi ces lieux saints », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le peuple palestinien est solidaire malgré les difficultés auxquelles il fait face au quotidien. « Il est difficile de différentier entre un musulman et un chrétien en Palestine. Tout le monde vit en harmonie et c’est un peuple très chaleureux. Je suis certain que nous avons beaucoup à apprendre du peuple palestinien », a-t-il soutenu. Auparavant, le leader du PMSD a lancé un appel aux politiciens pour qu’ils ne tiennent pas un langage communal. « Il faut éviter les arguments communaux. À court terme, cela peut sembler vous être utile mais sur le long terme, cela causera du tort à notre société. Il faut promouvoir l’harmonie entre les différentes communautés du pays », a-t-il fait ressortir.

Commentaires