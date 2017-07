Casseur de pierres devenu chef d’entreprise : Farouk Gokhool lancera un hôtel 4-étoiles à Rodrigues

Il n’est pas né avec une cuillère d’argent dans la bouche et a dû se retrousser les manches et aller au charbon pour réussir dans la vie. L’histoire de Farouk Gokhool est celle d’un casseur de pierres qui est devenu aujourd’hui directeur de l’agence de voyage Briton Travel Tours et entrepreneur en bâtiment.

À ce jour, il a déjà fait visiter Rodrigues, la Malaisie, l’Inde, la Thaïlande, l’Île de la Réunion et d’autres pays à plus de 2500 vacanciers. Son amour pour l’île Rodrigues l’a poussé à concevoir un projet d’envergure: un hôtel de 4 étoiles comprenant 70 chambres et 4 villas modernes de standing européen avec sauna, piscine privé, salle de gym et une grande salle de conférence pour permettre la tenue de rencontres entre hommes d’affaires.

L’hôtel sera situé à Baladirou et procurera de l’emploi à une centaine de Rodriguais. Farouk Gokhool indique que le nom de l’hôtel n’a pas encore été choisi et que la construction débutera aussitôt tous les permis obtenus. La présence sur notre sol de Briton Travel Tours a apporté un vent de renouveau dans les relations avec les voyageurs. Briton Tours s’occupe de tout pour faire plaisir aux clients. Outre l’organisation des voyages à l’étranger, l’agence accueille aussi les étrangers venus passer des vacances à Maurice. Farouk Gokhool indique que ses employés sont formés pour organiser les visites et s’occuper du transfert de l’aéroport à l’hôtel. Outre l’aspect touristique, Briton Travel Tours se spécialise dans l’organisation de mariages des étrangers à Maurice.

Spécialiste en photovoltaïque

À partir de 2018, Farouk Gokhool et ses trois fils vont mettre les bouchées doubles pour offrir leurs services pour l’umrah et le hajj. Il fait ressortir que l’organisation du hajj demande à se professionnaliser. «J’ai des idées révolutionnaires qui seront bénéfiques aux Mauriciens qui désirent accomplir l’umrah et le hajj », dit-il. Farouk Gokhool a l’intention de négocier avec une grande compagnie d’aviation internationale pour la représenter à Maurice et dans l’océan Indien.

Farouk Gokhool est aussi directeur de Gokhool Engineering & Construction Co Ltd (GECC). Sa compagnie est spécialiste du photovoltaïque et la pose de gazon synthétique. GECC avait obtenu le contrat pour poser le gazon artificiel au stade St François-Xavier. Il est aussi entrepreneur en bâtiment et a construit plusieurs infrastructures pour le compte de la municipalité de Curepipe. Sa compagnie entreprend aussi l’installation de câbles électriques à haute tension pour le compte du CEB. À ce jour, elle emploie une centaine de personnes.

C’est à l’âge de 24 ans, après avoir galéré en enchaînant de petits boulots, qu’il se met à son propre compte. Il fait l’acquisition d’un premier compresseur et commence à faire des travaux pour des particuliers. Farouk Gokhool est autodidacte. Après avoir mis fin à sa scolarité, il a commencé à faire des études en «Business Management».

Marié à Shanaaz qui lui a donné six enfants, Farouk Gokhool rend hommage à son père qui est sa source d’inspiration. «À son âge, il me rend visite chaque jour à mon bureau et sa bénédiction aide mon entreprise à prospérer », dit-il. Ses fils Naguib, Nadeem et Nabeel sont tous managers au sein de sa compagnie et sont responsables d’une section particulière. Deux de ses trois filles sont à l’étranger. Norreza vit au Canada tandis que Nadia est en France. Nashiha pour le moment n’a pas encore été attirée par le vent du large international. L’histoire de Farouk Gokhool est un exemple de persévérance et de simplicité. Malgré le fait qu’il soit à la tête d’une grande entreprise, il n’a pas oublié son passé et demeure très humble.

