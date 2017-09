Business Mauritius : vers des solutions de soutien pour les secteurs moins compétitifs

Le Président et le CEO de Business Mauritius, respectivement Arnaud Dalais et Raj Makoond, accompagnés d’autres membres de la communauté des affaires, ont rencontré cette semaine le Premier ministre, Pravind Jugnauth, dans le cadre d’une série de rencontres visant à trouver des solutions pour soutenir certains secteurs moins compétitifs, notamment le secteur cannier et celui de l’exportation.

Des comités techniques conjoints ont été mis en place ces dernières semaines, menant à mesures de soutien pour ces secteurs qui se retrouvent dans un environnement international difficile, avec la chute du prix du sucre et la baisse du dollar.

Les mesures de soutien sont :

Pour le secteur cannier :

• La suspension, pour l’année 2017, de la contribution du secteur au CESS, qui est un prélèvement effectué par l’Etat sur les revenus des producteurs, et qui sert à financer des institutions paraétatiques liées à l’industrie cannière.

• La SIFB apportera une contribution à hauteur de Rs 1250 par tonne pour aider planteurs et usiniers;

• La taxe douanière sur l’importation du sucre sera revue.

Pour le secteur de l’exportation:

• La mise en place d’un “exchange support scheme” pour les exportateurs : le Gouvernement, à travers Enterprise Mauritius, contribuera sur les six prochains mois, à la différence entre le taux de change effectif du dollar et un taux de base de Rs 34.50. Cette contribution est toutefois sujette à un maximum de Rs 2.50 par dollar échangé.

Les comités techniques public/privé continueront à collaborer dans les semaines qui suivent, afin de trouver des solutions, à moyen et à long terme, pour rendre ces secteurs plus compétitifs.

Arnaud Dalais, président de Business Mauritius a déclaré : « Nous saluons la décision du gouvernement qui, grâce à un dialogue ouvert avec la communauté des affaires, a rapidement mis en place des comités techniques conjoints qui ont travaillé d’arrache pied afin de trouver des solutions pouvant soulager ces deux secteurs. Il y a encore de nombreux défis à relever, et c’est dans cet esprit de collaboration participative que nous arriverons à faire avancer le pays. »

