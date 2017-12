Une boîte de courriel électronique islamique – Yanabi.mu : faire revivre l’esprit islamique

Sensationnel. Fabuleux. Phénoménal. Les qualificatifs fleurissent pour saluer l’exploit de trois jeunes concepteurs mauriciens employés chez Cloud Hub à Ébène. En effet, Zaheer Rohemun, Muntasir Rostom et Sehrose Bucktowar ont créé une plateforme sociale et mis au point le courriel électronique islamique yanabi.mu.

Ce projet a pris trois mois pour voir le jour et offre beaucoup d’avantages. Les trois jeunes développeurs de logiciels nous ont déclaré que l’objectif de créer une boîte de courriel électronique islamique gratuit vise à promouvoir l’islam et faire la propagation de l’islam et l’amour du prophète Muhammad (pssl). C’est une première mondiale et ce projet a été conçu avec l’aval et le conseil du mufti Ishaaq de la Jummah Musjid et du maulana Shameem Azhari. Chaque courriel reçu de Yanabi .mu comporte un hadith et un verset coranique qui sont renouvelés chaque jour. Le courriel reçu vous met en garde selon un hadith contre les pratiques immorales. Selon les trois concepteurs de ce projet, il n’existe que trois boîtes de courriel électronique dans le monde gérées et contrôlées par les Américains : Gmail, Yahoo et hotmail. Les conditions attachées à ces boîtes américaines de courriel sont inconnues. Ainsi une équipe spécialisée a un droit de regard sur votre courriel et peut la manipuler à sa guise. Aujourd’hui dans le monde, 70% de la communication passe par le procédé de courriel électronique.

« Yanabi.mu c’est l’alternance », nous fait comprendre Zaheer Rohemun. « C’est une boîte de courriel gratuite et une plateforme unique », ajoute-t-il.

Les trois amis travaillent sur un autre projet qui aura pour nom Yanabi Channel, une plateforme sociale du même type que Facebook. « Chaque musjid de l’île aura un site web gratuit et après connexion, la famille à la maison pourra suivre en direct le sermon du vendredi et autres causeries dans les différentes musjids », nous explique-t-on.

Pour ces jeunes concepteurs, la création d’une boîte de courriel électronique demande de la précision car chaque demande et chaque besoin sont uniques. La polyvalence est aussi une qualité requise pour s’ajuster et opter pour le style adéquat. Être un bon concepteur graphique requiert de l’imagination. La passion et l’essence de la progression permet d’offrir des visuels uniques et d’apprendre différentes techniques.

Ceux désireux de s’offrir un web site gratuit pour leurs musjids peuvent appeler le 4641212 au CloudHub.

