Bilaal Abdel Hassan, ingénieur : «Le vrai succès passe par la prière»

Bilaal Abdel Hassan, 22 ans, est déjà un professionnel dans le domaine de l’ingénierie. Il nous brosse un tableau de la situation de la jeunesse d’aujourd’hui et offre quelques conseils précieux à leur intention. Bilaal pense que beaucoup de jeunes ont des aptitudes et des talent. Cependant, il dit constater avec tristesse que beaucoup sont devenus victimes des méfaits de la drogue. « C’est triste de voir comment certains parents en souffrent, » dit Bilaal. À son avis, le beaucoup de jeunes ne pensent pas aux conséquences de leurs actions.

Il conseille aux jeunes de penser à honorer leurs parents. « C’est le moins que nous puissions faire en tant qu’enfants. Il nous faut obtenir de bonnes notes à l’école et rendre heureux nos parents, » dit-il encore. Pour Bilaal si un jeune fait les efforts nécessaires, Allah va certainement créer des opportunités pour lui. « J’y crois toujours fermement et c’est ce qui m’a permis de continuer à améliorer mes compétences, » affirme notre interlocuteur.

Bilaal Abdel Hassan, habitant de Beau Bassin, détient un diplôme en «Software Engineering» de l’Université de Maurice. Il travaille actuellement en tant que développeur de logiciels chez Nabla Business Solutions, à Pointe-aux-Sables. À l’âge de 12 ans, il a perdu son père. Cette disparition a eu un impact énorme sur sa famille. La vie sans un père est difficile, mais sa mère a comblé le vide. Bilaal nous dit qu’il priait toujours et demandait l’aide de Dieu pour réussir dans la vie.

« Peu importe les difficultés, c’est le plan d’Allah qui prime. Si nous y réfléchissons attentivement, nous obtenons toujours le meilleur résultat possible », estime-t-il. Avec le soutien de sa famille et ses amis, il a pu terminer ses études. « étudier était quelque chose d’important pour moi. Alors, j’ai toujours exploré les possibilités. En fin de compte, je suis très heureux de mon travail, » dit-il fièrement.

Pour Bilaal, la persévérance et l’effort sont les clés de la réussite. « Ceux qui vous aident sincèrement sont les meilleurs. Cependant, des gens qui vous aident pour obtenir quelque chose en retour, il faut les éviter. Car de telles personnes ne voudront pas vous voir au même niveau qu’eux, » conseille-t-il. En outre, il conseille aussi aux jeunes de prier tous les jours. « Bien que ce soit une obligation, certains jeunes l’ignorent. Le vrai succès passe par la prière. Et plus important encore, il faut être bon envers ses parents.. La prière d’une mère pour son enfant est la plus forte. Si vous l’obtenez, vous serez un homme heureux », affirme-t-il.

Selon Bilaal Abdel Hassan, de nos jours, les jeunes ne sont pas assez productifs. « On a besoin de plus de jeunes pour réfléchir. Les jeunes, peuvent réaliser leurs rêves. Le succès ne vient jamais immédiatement. Les obstacles sont là, mais votre attitude est la clé de votre succès ! Ne craignez rien! Débloquez votre potentiel! Vous pouvez le faire, » conclut-il avec optimisme.

