Bibi Mina risque de dormir à la belle étoile

Sans aucune source de revenu et avec à sa charge un époux tombé gravement malade, Bibi Mina, 52 ans, vit dans la hantise de dormir à la belle étoile après avoir reçu l’ordre d’évacuer la maison qu’elle loue depuis dix-neuf ans.

À Volcy de Senneville à Camp Chapelon, Bibi Mina et son époux Dilani, 57 ans, un ancien jardinier tombé malade subitement et qui lutte pour sa survie, ne savent plus où donner de la tête et sont au bord du désespoir. Bibi Amina ne peut malheureusement compter sur ses deux enfants qui ont pris une très mauvaise pente.

La vie du couple a basculé il y a cinq mois quand Dilani, qui est diabétique, a connu des ennuis de santé. Il souffre d’œdème aigu du poumon qui provoque le gonflement de ses pieds et de ses chevilles. Lundi le 11 décembre, il a été hospitalisé pour la énième fois. « Chaque semaine li rentré sorti l’hôpital. Mo ti a souhaité ki par ene miracle de mo Créateur mo missié retrouve so la santé », nous dit Bibi Mina.

Un malheur ne venant jamais seul, le propriétaire qui a besoin de sa maison a décidé de faire évacuer ses deux locataires (dont Bibi Mina) dans un bref délai. Vivant grâce à la pension d’invalidité de Dilani, Bibi Mina souffre de troubles asthmatiques et ne reçoit aucune allocation sociale ni de pension d’invalidité elle-même. Pour faire bouillir la marmite, Bibi Mina travaille comme bonne à tout faire de temps à autre quand son état de santé le lui permet. La vie est très dure pour ce couple et l’avenir s’assombrit. « Si jamais propriétaire décide jette nous dehors, nous pas conné kot pou allé. Nous vraiment perna place pou aller et sa fatigue nous la tête. Mo pas croire ki l’État pou aide moi pou gagne ene la case », laisse entendre Bibi Mina, les yeux embués de larmes.

Bibi Mina lance un appel à la générosité de tous ceux qui souhaitent lui donner des provisions. De plus elle souhaite aussi trouver une maison à louer pour Rs 3000 maximum. Tous ceux qui souhaitent prendre contact avec Bibi Mina peuvent l’appeler sur le 5 706 0482.

