Bérenger veut un leader de l’opposition plus acceptable

Que le leader du MMM, Paul Bérenger, ait des vues sur le poste de Leader de l’opposition ou pas, en conférence de presse samedi à l’hôtel Hennessy Park d’Ebène, il a clairement fait connaître ses intentions : il veut un autre chef de l’opposition. Ainsi, demande-t-il à la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, d’appliquer « dans l’intérêt de la population » la clause 73 de la Constitution pour ce qui est de la nomination d’un leader de l’opposition qui soit ‘the most acceptable’. Pour le leader mauve c’est la seule solution qui puisse être adoptée pour que l’opposition ait « vraiment les moyens à l’Assemblée nationale ».

« Je reviens une fois de plus sur le poste de leader de l’opposition. Il est nécessaire que la présidente de la République consulte les parlementaires de l’opposition et la personne la plus acceptable devrait par la suite être nommée leader de l’opposition », laisse-t-il entendre. Commentant le pèlerinage à Grand Bassin, il s’est dit ravi que tout se soit bien passé. « Mais concernant la panique entourant les sirops empoisonnés, il serait souhaitable que l’enquête policière soit complétée et les coupables punis, » a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a tenu à saluer la performance des lauréats de la cuvée 2017 et a demandé aux autorités d’animer des vrais débats entourant l’allocation des 16 bourses additionnelles réservées aux collèges régionales.

Abordant le rapport Aujayeb sur l’affaire Vijaya Sumputh, il a indiqué que c’est un « rapport damning » contre le ministre du Tourisme, Anil Gayan, et Vijaya Sumputh et a demandé au Premier ministre de le rendre public. En ce qu’il s’agit de la réorganisation du MMM, Paul Bérenger a indiqué que son parti s’attèlera à la consolidation des régionales et autres branches, considérera de nouvelles initiatives et sera ouvert à de nouvelles suggestions.

