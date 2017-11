Azhaar Tarsoo, styliste de hijaab : «Je m’évertue à maîtriser les techniques de DIY»

Azhaar Tarsoo a fêté ses 20 ans cette semaine. Très jeune, elle s’est lancée dans le monde de la mode. Elle a débuté en tant que maquilleuse. Aujourd’hui, elle est styliste de hijab. Mais sa volonté d’apprendre a incité Azhaar à maîtriser les techniques de DIY.

Tout a débuté quand la jeune femme est tombée sur des vidéos qui traitent des fabrications artisanales. « La première vidéo que j’avais vue nous enseigne comment utiliser du papier recyclé pour construire un stand pour des cellulaires. C’était vraiment magnifique. J’ai réussi à ma première tentative, » relate-t-elle.

Chaîne sur You tube

Sa première fabrication a émerveillé ses proches. Ainsi a commencé, le parcours artistique d’Azhaar. « Depuis, je regarde plusieurs vidéos sur la Toile et j’apprends. Au fur à mesure que le temps passe, j’ai bien progressé dans ce domaine. J’ai fait plusieurs décorations pour ma chambre », dit-elle.

Elle adore fabriquer des produits faits-main avec du papier recyclé. Pendant son temps libre elle navigue sur You tube et elle s’inspire des experts dans ce domaine. « Je fais mes produits DIY tout en m’inspirant des spécialistes. Mais j’y ajoute aussi ma touche personnelle et j’essaie d’innover, » révèle-t-elle.

Aujourd’hui, elle peut fabriquer des produits avec des rouleaux de papier, des cubes, des cartes de squash, des décorations murales, entre autres. C’est un passe-temps qui lui apporte beaucoup de joie. Elle a posté ses œuvres sur les réseaux sociaux et les gens sont impressionnés. « Afin de rendre mes travaux accessibles au public, j’ai créé une chaîne sur You Tube nommée ShaAz Makeup & DIY Crafts » confie-t-elle.

Elle a concède avoir réalisé son rêve grâce à l’aide de ses proches et de son époux. « Mon époux m’aide à chercher les matériaux. Il me donne tout le support pour continuer à vivre mon rêve et il me conseille de donner libre cours à mon imagination, » précise-t-elle.

Azhaar rêve de faire de sa passion son métier comme une entrepreneure. « Je suis déjà connue pour ma créativité dans le monde du maquillage. J’essaie de me lancer un peu plus dans la fabrication des produits DIY, » conclut-elle.

Nom : Tarsoo

Prénom : Azhaar

Date et lieu de naissance : 26 Octobre 1997 Hôpital Jawaharlal Nehru

Réside à : L’Escalier Ma famille… Marié à : Mohammad Shamahoun Golamgous

Date : 13 juin 2015

Nom et profession de mon père : Mohammad Ally Tarsoo (Pompier)

Meilleur conseil de mon père : « Sois indépendante »

Nom et profession de ma mère : Nooreza Banu Tarsoo

Meilleur conseil de ma mère : « Sois contente tout le temps »

Frères : Mohammad Zaheer Tarsoo

Sœurs : Zahraa Banu Tarsoo

La famille idéale : Celle où il y a de l’amour et la communication Mes études… École primaire : La Sourdine Government School

École secondaire : Aisha Institute

Études tertiaires : Madrassah Muein-ul-Islam Afrique du sud

Un enseignant à qui je pense souvent: Miss Adilah

Matière (s) préférée (s) : anglais et ourdou

Meilleur souvenir à l’école : le soutien de mes amies Ma vie professionnelle… Lieu/Année : L’Escalier, 2015

Pour être productif : « Il faut un effort soutenu »

Un job de rêve : Make-up Artist Mes goûts et préférences… Animal préféré: Chat

Sports pratiqués : Natation

Livre qui m’a marqué : Les aventures d’Harry Potter

Dernier film vu : Judwaa 2

Passe-temps : DIY

Plat préféré : Riz frit

Légume que j’aime : Chouchou

Fruit que j’aime : mangue

Boisson préférée : Fiesta

Couleur préférée : Rose

Une date qui vous a marquée : 02 février 2012 (le jour où j’ai rencontré mon futur mari)

Personnage qui vous a marqué : mon mari

Moment préféré de la journée : quand je fais mon make-up

La vie en un mot : Patience

Ce que je pense de l’amitié : Confiance

Ce que je pense de l’amour : Fidélité

L’homme / la femme idéal(e) : ma mère

Ma définition du bonheur : La joie

Mon plus grand défaut : Me livrer à des confidences

Ma plus grande qualité : créativité

Ma source d’inspiration : Fatiha Rouf

Ma devise: l’effort mène au succès

Mon rêve : Travailler dans le secteur de la mode comme maquilleuse

