Aveugle, Bhai Nazir accomplira le hadj : «Je ferai tout pour embrasser la Ka’aba»

Son épouse à ses côtés

Pour qu’il puisse accomplir le hadj, Bhai Nazir pourra compter sur le soutien de son épouse. Bibi Razia, les larmes aux yeux, écoute parler son époux. Elle est heureuse d’accomplir son devoir d’épouse. «Mo pe faire mo devoir et Nazir pou être mo mehraam. Mo pou faire tout pou facilite so la vie et mo pou faire sacrifice ki bizin faire pou ki li pas gagne difficulté», laisse-t-elle entendre.

Le couple a un fils Adill qui vit à Maurice et une fille Ahbeeda qui est au Canada.Tous les jours elle téléphone à sa mère pour voir si tout est prêt et donne des conseils pour que son père n’ait aucun souci de santé. Bhai Nazir nous fait comprendre qu’il attend avec impatience le jour du départ. Sa valise est presque faite et son épouse va compléter les préparatifs ce week-end. Le jour du départ, Bhai Nazir va s’envelopper de son ‘ihram’ de sa maison et demandera un duah pour qu’Allah accepte son hadj et qu’il retourne voir ses enfants. Devant la Ka’aba, il aura une pensée spéciale pour ses proches, ceux qui souffrent et pour l’éducation des enfants et demandera des duahs pour que ses enfants puissent un jour voir la Ka’aba.

Il remercie l’imam Noorooddeen pour l’avoir accepté dans son groupe malgré sa cécité. Il remercie son ami Yousouf Koosa qui chaque jour se fait un devoir de passer le prendre dans son véhicule pour le déposer à la foire. «Mo pou demande boucou duah pou sa camarade là», promet-il. Nous avons demandé à Bhai Nazir s’il s’attend qu’un miracle se produise à Makka ou à Madina pour qu’il retrouve la lumière, il hausse les épaules et nous répond avec le sourire. « Bien sûr ki mo mette tout dans la main Allah et Li tout seul capave faire miracle ». Avant de nous quitter, il nous a serrés dans ses bras et nous a demandé de penser à lui dans nos prières.