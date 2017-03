Atteint de leucémie : Ridwaan a besoin de Rs 5m pour son traitement en Inde

Rs 100,000 par jour. Voilà combien coûte le traitement du petit Ridwaan Bhoonee qui est actuellement en Inde. Sa famille lance un appel à la solidarité des Mauriciens.Il n’a que 3 ans et n’a aucune idée de ce que représentent Rs 5 et encore moins 5 millions de roupies. Il ne sait pas non plus ce que veut dire le cancer ou être atteint de leucémie. Cependant c’est lui qui souffre. Ridwaan Bhoonee aurait dû être un petit garçon comme les autres, qui rit et joue sans se faire du souci pour les tracas du quotidien. Cependant ce n’est pas aux jeux qu’il pense en ce moment. On devine qu’il veut juste pouvoir rentrer chez lui, retrouver ses frères et surtout passer de bons moments avec ses parents ou tout simplement se lever de ce lit d’hôpital, ne plus avoir de fièvre ni ce terrible mal de tête, mettre de côté les médicaments et ne plus voir tourner autour de lui ces hommes et femmes en blouse blanche.

C’est en avril de l’année dernière que les premiers symptômes sont apparus explique sa tante Sultana. « Il faisait souvent de la fièvre puis en novembre il avait la bouche enflée. On a remarqué comme une boule au niveau de la gorge et en décembre il a été opéré. » C’est par la suite, souligne cette dernière, que le médecin a révélé que Ridwaan souffrait d’une maladie plus grave. Le verdict tombe : le petit garçon souffre d’une leucémie myélomonocytaire juvénile, un type rare de cancer de sang. Une maladie dont les parents n’ont jamais entendu parler. La famille se mobilise alors pour les traitements du petit garçon. « Après quelques jours à l’hôpital Victoria, les médecins nous ont expliqué que les traitements devront se faire en Inde. Il vient d’embarquer avec ses parents pour Chennai. Son père a dû quitter son emploi et les deux autres enfants du couple ont dû être séparés, l’un habite chez mon père et l’autre chez sa tante », nous dit Sultana. Cela fait une dizaine de jours que Ridwaan est en Inde. Sultana explique que l’État leur a accordé de l’aide à hauteur de Rs 800,000. Cependant les traitements du petit garçon coûtent Rs 100,000 par jour ! « Il n’y a donc plus d’argent. Je viens d’avoir ma soeur au téléphone, elle était en larmes. Elle me dit que les médecins ont arrêté tous les traitements car l’argent dont disposait la famille est épuisé. Ridwaan est faible et ne bouge presque pas. Le temps presse. De notre côté, nous venons à peine de recevoir l’autorisation de la police pour une collecte publique. C’est pour cela que nous n’avons pas pu faire appel avant. Ce n’est pas facile de trouver une telle somme », dit-elle.

Cette famille, qui se retrouve du jour au lendemain sous les feux des projecteurs, pour faire part de sa détresse, compte sur la générosité du public pour lui venir en aide.

Toute personne qui souhaite aider le petit Ridwaan peut contacter la famille aux numéros suivants 5 707 8742 ou le 216 0237. Détails bancaires pour toute aide :

Nom : Farzanah Bibi Dooboory

Numéro de compte : 163004596101

SBI Mauritius Ltd

C’est quoi la leucémie myélomonocytaire juvénile ? C’est un type très rare de cancer de sang. Elle évolue très vite si elle n’est pas traitée le plus rapidement possible. L’OMS classifie ce cancer comme une maladie mixte myélodysplasique/myéloproliférative car elle a deux caractéristiques de deux autres cancers de sang. Ce type de cancer affecte surtout les enfants de moins de six ans.

