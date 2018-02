Association des Travailleurs Sociaux de Maurice – Ally Lazer : «Maurice a toujours soutenu la cause palestinienne»

Le jeudi 8 février, lors d’une conférence de presse à la Municipalité de Port-Louis, l’Association des Travailleurs Sociaux de Maurice (ATSM) a exprimé son mécontentement à l’égard du gouvernement qui a accueilli l’ambassadeur d’Israël à Maurice.

D’emblée, Ally Lazer a souligné que le peuple palestinien est celui qui a souffert le plus dans l’histoire de l’humanité. Il a ajouté que les soldats d’Israël ne cessent d’utiliser la violence à l’égard des habitants sur leur propre terre. « Quoique le gouvernement a été élu démocratiquement, son pouvoir a été réduit à néant ». Selon lui, la nation mauricienne ne distingue pas la couleur, la race et la foi de ceux qui souffrent et partagent leur douleur.

Pour sa part, Sedley Assonne, a annoncé de bonnes nouvelles en ce qui concerne les Palestiniens. « Le mouvement ‘Boycott, Disinvestment and Sanctions (BDS) a été nominé pour le prix Nobel de la paix. Ce mouvement milite d’arrache pied pour la libération de la Palestine. Outre, le Japon qui a officiellement reconnu la Palestine comme un état, beaucoup de célébrités rejoignent le groupe BDS pour boycotter Israël. Ce qui est un bon signe », dit-il.

Il a aussi fait ressortir que les Israéliens ne peuvent se permettre de persécuter un peuple innocent. En fait, les Juifs avancent qu’ils sont les vrais propriétaires de la terre sainte car Dieu l’a ainsi proclamé. Sedley Assonne rejette cette thèse car aucun Dieu ne peut ordonner le massacre d’un peuple pendant un demi-siècle pour acquérir des terres.

Un crime contre l’humanité

Le travailleur social, Vijay Makhan a estimé que les Mauriciens doivent être vigilants lorsqu’ils regardent les nouvelles diffusées sur les chaînes d’informations européennes. La réalité est souvent dissimulée car de nombreux pays sont pro-israéliens. Il a traité les Nations Unies comme une entité d’“hypocrites” qui passent des résolutions chaque année mais qui sont incapables de les traduire dans la réalité face à Israël.

“C’est un crime contre l’humanité. Les Israéliens sont des usurpateurs. Ce n’est pas un problème qui concerne uniquement les musulmans. C’est une blessure sur la conscience des communautés internationales » conclut-il. Pour rappel, la population palestinienne ne comprend pas seulement des musulmans, mais aussi de 35% de Chrétiens et d’autres communautés minoritaires.

Alain Ahvee a été un des rares Mauriciens qui est allé manifester contre les soldats israéliens en Palestine. « J’ai vu les souffrances de Palestiniens de mes propres yeux. Faut voir pour croire. C’est inhumain, » dit-il. Il raconte que les soldats israéliens ne montrent aucune pitié envers les habitants, même les enfants et les personnes âgées. Il estime que le système de colonisation continue de plus belle. L’Association des Travailleurs Sociaux de Maurice compte faire entendre sa voix au niveau national dans un proche avenir. Elle souhaite que le gouvernement continue à soutenir la cause palestinienne.

