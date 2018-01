Association Al-Abraar : des vacances pas comme les autres à Vale

Un programme Spécial Vacances, mis au point pour les enfants qui fréquentent l’association Al-Abraar à Lower Vale, a été un franc succès. L’objectif de ce programme qui est organisé pour la troisième fois, est de proposer aux enfants des activités saines pendant leurs vacances scolaires pour les protéger des fléaux sociaux, leur permettre de se faire de nouveaux amis et de nouvelles découvertes.

Les jeunes filles de la localité, très motivées, pendant trois années de suite depuis novembre 2015, ont été constamment sur la brèche pour pouvoir aider les élèves pendant la durée de ce programme qui s’échelonne sur deux mois.

Cette année-ci, outre les jeunes filles, les jeunes mamans se sont également montrées intéressées par ce programme et sont venues de l’avant en offrant leur aide.

C’est avec beaucoup de dévouement et d’engagement que ces enseignantes ont réussi à faire du programme un succès et tout s’est bien passé du début jusqu’à la fin.

Hifz-ul-Quran

Le programme, suivi par 60 élèves, a duré six semaines. Les élèves ont appris à faire beaucoup de choses créatives tels que porte-rideaux, sacs-à-main, peinture sur toile, entre autres. Ils ont aussi eu l’occasion de continuer leur Hifz-ul-Qur’an et d’apprendre la récitation du Coran avec tajweed. Une vingtaine d’élèves étaient engagés dans le programme Hifz-ul-Quran avec au minimum trois lignes de mémorisation et au maximum la moitié d’une page du Quran. Le plus jeune élève, Ahnaf Choychoo, 6 ans, en est à sa 3ème Juzz de mémorisation.

Les élèves ont aussi bénéficié de causeries sur des thèmes tels que les fléaux des réseaux sociaux et l’obéissance aux parents. Les plus grands ont eu l’occasion de préparer des projets islamiques et de participer à des compétitions.

Visites

Au programme de Spécial Vacances chaque année les aînés qui sont dans les maisons de retraite et les enfants dans des ‘shelters’ n’ont pas été oubliés. Les enfants et leurs parents ont déjà, les années précédentes, rendu visite au Mauritius Muslim Orphanage et au ‘shelter’ de Pointe aux Sables. Cette année, ils se sont rendus au Camp Diable Islamic Home où les élèves ont distribué de la nourriture et des cadeaux qu’ils avaient eux-mêmes apportés.

Différents programmes de sensibilisation ont eu lieu tels qu’un exposé sur la toxicomanie et une formation aux premiers secours (First Aid). Cette année, les élèves se sont rendus à Model Farm à Mapou pour un cours sur le compostage.

Ils se sont aussi amusés pendant les excursions qui ont été organisées et lors des activités en plein air et aux jeux de société. Chaque année les enfants se rendent à la plage de Calodyne, lieu idéal pour toutes ces activités. Ils ont aussi eu l’occasion de visiter l’île aux Aigrettes de Blue Bay Marine Park.

Le programme Spécial Vacances 2017 s’est terminé par une remise des prix aux participants le jeudi 28 décembre à 21h00. Parents et élèves étaient présents. Le programme était animé par Fawaz Dargahee.

Les membres de l’association tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour le dévouement, la générosité et l’encouragement de ceux qui les épaulent dans cette tâche noble.

Activités :

• L’école pré-primaire Houd-Houd.

• Madrassah de 06h30 à 07h30 le matin.

• Classe de Hifz-ul-Qur’an tous les lundis et jeudis.

• Formation pour les sœurs et les converties.

• Programmes mensuels pour tous les élèves après Maghrib et pour les parents après Esha.

• Organisation de séminaires annuellement.

• Counselling pour ceux avec des problèmes sociaux par l’intermédiaire des Daees.

• Aide aux gens en difficulté en termes de provisions.

• Cours d’art culinaire pour les sœurs.

• Rencontre avec d’autres organisations de l’île Maurice.

• Organisation du programme Spécial Vacances en novembre et décembre.

Projets

La direction projette de construire un étage pour avoir plus d’espace car le nombre d’élèves et de parents ont augmenté et aussi pour pouvoir mieux faire la formation des mamans des élèves du pré-primaire et d’autres sœurs pendant les heures de classe et aussi pour les classes de Hifz-ul-Qur’an. Déjà 5 élèves qui ont débuté dans cette école maternelle sont déjà Hafiz-ul-Quran. Est aussi dans les cartons le projet de la création d’un espace pour la pratique d’activités physiques.

Pour que leurs projets se concrétisent au plus vite, les dirigeants de l’association Al-Abraar lancent un appel à leurs coreligionnaires pour les aider. Vous pouvez contacter les responsables (5774 4541, 5813 0933, 5916 8100, 5768 1496, 5754 3108) ou par versement direct sur le compte de l’association.

« Notre souhait est de vous voir participer avec nous dans le bien de tout à chacun. Qu’Allah (swt) continue à multiplier Ses Immenses Faveur sur nous tous. Ameen », nous dit un responsable.

Al-Abraar Association

Route Royal, Lower Vale Mauritius

State Bank of Mauritius

IBAN NO: MU29 STCB 1180 0101 0011 3473 0000 00

ACC NO : 6201010011347

Al-Abraar Association Située à Route Royal, Lower Vale, l’association est enregistrée depuis 2008 mais existe depuis 1996 avec l’ouverture de l’école maternelle et la Madrassah Houd-Houd. Avec la contribution de plusieurs familles à Maurice et de l’étranger, l’association a pu construire un bâtiment de 1600 pieds carrés. L’association est actuellement dirigée par les familles Rosson, Choychoo, Yadun, Damree et d’autres membres qui font preuve de coopération et de dévouement dans les activités pour plaire à Allah.

