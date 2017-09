Assemblée Générale de l’ONU : Pravind Jugnauth compatit avec les Rohingyas

Le Premier ministre Pravind Jugnauth a participé à l’Assemblée Générale des Nations Unies, à New York. Vendredi dernier, il a parlé de l’archipel des Chagos, de la situation des Rohingyas, entre autres.

Lors de son intervention, le chef du gouvernement a fait ressortir que l’archipel de Chagos a été détaché de notre territoire. « C’est une violation du droit international. Tous les habitants de l’archipel ont été expulsés de force. La Cour Internationale de Justice(CIJ) joue un rôle clé dans le processus de la décolonisation », souligne-t-il.

Le Premier ministre a remercié les membres du groupe des états africains pour avoir déposé en juin dernier, une résolution demandant un avis consultatif à la Cour Internationale de Justice sur la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice depuis 1965. Il a aussi fait savoir que Maurice était disposé à conclure un bail renouvelable à long terme avec les états-Unis pour permettre que les dispositifs de sécurité à Diégo Garcia restent en place. Le Premier Ministre a également fait ressortir que Tromelin fait toujours partie du territoire de Maurice.

« Un accord a été conclu en 2010. Les Etats -membres du monde entier y compris ceux de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique et l’Europe ont à cœur de l’injustice commise à l’égard des Chagossiens. Grâce à leur soutien, les Chagossiens pourraient un jour retourner dans l’île où ils sont nés », dit-il. Le Premier ministre a présenté ses condoléances aux Mexicains, dont le pays a été touché par le tremblement de terre et aux Rohingyas du Myanmar qui subissent des violences et ont dû fuir leur pays.

Le chef du gouvernement a aussi abordé plusieurs autres thèmes, dont le changement climatique dans le monde et la situation au Moyen-Orient.

