Art de combat : plusieurs styles d’auto-défense à découvrir

Youkou Dojo est l’un des rares clubs où l’on enseigne plusieurs types de combat dans le style traditionnel japonais. Il est situé à Beau-Bassin, juste à l’arrière de l’église Sacré Cœur. Le Sensei Yousouf Mamode Ally, détenteur d’un 4ème Dan, est l’un des représentants de cet art de combat à Maurice et dans l’Océan Indien.

En mars 2017, le Sensei Yousouf Mamode Ally a emmené avec lui au Japon un de ses meilleurs élèves, Mohamed Miskin, pour son passage de grade. Ce dernier a su faire honneur à son club en obtenant son 1er Dan, du Grand Maître Shoto Tanemura.

Youssouf Ally pratique plusieurs types de combat, tous issus de la grande école japonaise. Sa maîtrise du maniement des armes, telles que le sabre, le bâton, lui a valu plusieurs titres, tous remis par le maître Shoto Tanemura, directeur de Kokusaï Ju-jutsu Renmeï, président de la Japan Ju-jitsu Federation et directeur de la Japan Chinese Martial Arts Federation.

L’avant dernier de la fratrie, Youssouf a commencé par jouer aux héros des films karaté qu’il regardait à la télé. Et à force d’imiter les acteurs, leurs cris et gestes, il a fini par attirer l’attention de ses aînés et ses parents. Ces derniers l’ont encouragé à continuer dans cette voie. Mais c’est en 1979, à l’âge de 14 ans, qu’il va à la découverte de sa passion. Il fait ses premiers pas au club du Grand Maître mauricien, George Li Yin Pin, à Port-Louis.

Le chemin de la réussite du Sensei Ally a été long mais c’est avec beaucoup de satisfaction qu’il regarde l’avenir.

Toutefois au bout de quelques années, Yousouf Ally décida de changer d’air. Et depuis il s’entraîne dans différents clubs, toujours à la recherche de la perfection. En 1988, c’est fut le tournant de sa vie et le début d’une riche carrière. En effet à travers des recherches, il va découvrir l’école du Maître Shoto Tanemura du Japon.

Aussitôt il s’est mis en contact avec le Grand Maître. Il lui a demandé de venir à Maurice pour animer un séminaire. Ce qui va donner une autre dimension à sa carrière. Et, par la suite Sensei Yousouf Ally a été plusieurs fois au Japon. Sa première visite remonte à 2005. Il va faire la découverte des arts martiaux traditionnels.

«Il y a tout un monde qui nous sépare du pays du Soleil Levant, qu’il s’agisse d’infrastructures, d’entraînements, et de passage des grades, qui ont un point commun, soit la discipline. En octobre 1990, invité à un séminaire, j’ai eu l’occasion de m’entraîner avec le Grand Maître. C’est mon plus beau souvenir. Plus tard avec la venue à Maurice du Shihan Roy Ron, j’ai pu bénéficier de son expertise. C’est en sa présence que le club a été fondé, avec l’autorisation du Grand Maître », nous dit notre interlocuteur.

Adepte et enseignant

Le Sensei Yousouf Ally enseigne le Ninpo Taijutsu (Art du Ninja), Kokusai Jujutsu Renmei (Art du Samurai), Goshin Jutsu (auto- défense), Bikenjutsu (épée secret, Kobudo (techniques d’armes) et Ryu Ha (arts martiaux traditionnels). Le chemin de la réussite du Sensei Ally a été long mais c’est avec beaucoup de satisfaction qu’il regarde l’avenir. à 25 ans, il a obtenu sa première ceinture noire. Sa réussite, il le doit à sa persévérance, au support de son épouse et ses enfants.

Yousouf Ally est marié à Sultana Peeroo, qui lui a donné trois enfants : l’aînée Tasleem Fatemah, la cadette Aesha et le benjamin Ali Akbar. Tous sont des adeptes des arts martiaux.

Palmarès 1997 : Dojo Cho (Chef Instructeur).

2011: Shoden Menkyo en Asamaya Ichidden Ryu ( Arts martiaux traditionnels)

2011 : Shoden Menkyo, Gyoko Ryu Kosshi Jutsu (Ecole d’arts martiaux)

2012 : (à Maurice) Shoden Menkyo en Koto Ryu Koppo Jutsu (Ecole traditionnelle d’arts martiaux).

2012 : (au Japon) Shoden Menkyo en Gikan Ryu Koppo Jutsu (Ecole traditionnelle d’arts martiaux)..

2013 : Shoden Menkyo en Kijin Chosui Ryu, (Ecole traditionnelle d’arts martiaux). Octobre 2013 en Angleterre

2013 : 4ème Dan en Ninpo Tajutsu.

2017 : Kokutsai Shidoin (Instructeur International)

2017 : 4ème Dan en Kokusai Jujutsu Renmei.

