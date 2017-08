Anwar Hussein Subratty, chairman de l’ICC : «Hors de question d’avoir plus de 4 personnes par chambre»

À quelques jours du départ des pèlerins, tout est fin prêt du côté de l’Islamic Cultural Centre (ICC). Cependant, son chairman, le professeur Anwar Hussein Subratty, lance une mise en garde aux organisateurs.

Le chairman de l’ICC insiste que les organisateurs doivent respecter à la lettre le contrat signé avec l’ICC. « Avant même le départ, une dame a attiré mon attention qu’un organisateur hébergera six personnes dans une chambre. Il est hors de question d’avoir plus de 4 personnes par chambre. Les organisateurs qui transgressent les règles seront rapportés au MOASSASA en Arabie Saoudite et à leur retour à Maurice des sanctions seront prises contre eux », souligne le Prof Subratty.

La Hajj mission, poursuit-il, est satisfaite des hôtels choisis et les pèlerins mauriciens prendront quinze minutes, selon leur capacité physique, pour se rendre au Haraam Shareef. Cette année une équipe de six personnes comprenant un médécin, un infirmier, un traducteur de langue arabe, deux officiers de l’ICC ainsi que le Prof Subratty lui-même formeront l’ossature de la Hadj Mission. Sur place, ils auront le soutien de l’ambassade mauricienne en Arabie saoudite.

Anwar Hussein Subratty lance un appel aux 1 500 pèlerins mauriciens pour se comporter comme des personnes responsables afin de ne pas ternir l’image de Maurice. « Je souhaite que les organisateurs fassent comprendre aux hadjees qu’ils doivent s’armer de patience et d’être très disciplinés. J’invite les hadjees à ne pas téléphoner à leurs proches à Maurice pour véhiculer des fausses nouvelles et leur donner du souci », conseille-t-il.

Le chairman se félicite que tous les arrangements ont été faits avec les autorités saoudiennes pour que les pèlerins mauriciens soient bien installés. Des améliorations sont prévues côté transport et nourriture en comparaison avec l’année dernière. Cette année le service fee a augmenté et en contrepartie les autorités du hadj ont promis un meilleur moyen de transport que l’année dernière. Le repas à Mina sera de meilleure qualité et des boissons gazeuses et du thé seront disponibles gratuitement.

Cette année six pèlerins de Rodrigues sont à Maurice pour faire partie du contingent de 1500 hadjees qui accompliront le hadj. Le chairman de l’ICC trouve que c’est un bon début et que l’année prochaine plus de hadjees de Rodrigues seront du voyage.

La liste d’attente des futurs hadjees s’allonge et ils sont désormais 16 000 à vouloir accomplir le hadj. Il fait ressortir qu’il sera sur place à Makka et Madina et sera disponible pour trouver une solution à tous les problèmes. « Je me saisis de l’occasion qui m’est donnée de remercier au nom des membres du board, le vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, pour son engagement afin que les pèlerins puissent bénéficier de facilités. C’est grâce à lui que l’ambassade mauricienne en Arabie Saoudite est opérationnelle. Je dois aussi souligner l’apport important de l’ambassadeur mauricien, Ikbal Latona, qui a été formidable », fait-il ressortir. « Je souhaite Hadj Mabroor à tous les hadjees. Je leur rappelle que le hadj est un «Ibadat»et ils doivent en profiter au maximum », lance-t-il.

