Anwaar-Ul-Mustapha (SAW) Masjeed : 31 ans au service des habitants d’Henrietta

Dans le petit village d’Henrietta à Vacoas, plus précisément à Camp Belin, à moins d’une cinquantaine de mètres de la route Royal, se dresse un magnifique bâtiment peint en vert pomme.

C’est la Masjid Anwaar-Ul-Mustapha, qui rappelons le, lors de son inauguration en 1986, portait le nom de Mohammad Mustapha (saw), tout comme la société qui a été créée en cette même année, et cela jusqu’en 2007. C’est sur la recommandation de Mawlana Shah Ahmad Noorani Siddiqui, que la masjid a changé de nom.

En 1985, Azize Fatadin, a fait don d’un terrain d’environ 6 perches aux mussallis de sa localité pour construire une masjid. Ainsi, Mamode Ali Fatadin, Haroon Rashid Khodadeen, Amid Fatadin et Fatadin Fatadin, décidèrent de faire une collecte à travers l’île pour réunir les fonds nécessaires pour commencer les travaux. Et par la grâce du Créateur, la même année la première pierre fut mise en terre par Mawlana Shah Ahmad Noorani Siddiqui. Et une année après, soit en 1986, la masjid a ouvert ses portes aux mussallis.

Mamode Ali Fatadin fut désigné pour diriger la masjid de 1986 jusqu’à l’an 2000, et c’est Naguib Fatadin qui a assumé la relève et il est toujours à ce poste.

Causerie du Jummah : C’est Kamal Fatadin qui agit comme l’Imam de la masjid. Et la prière du vendredi a été dite par Khateeb Qari Naeem-Ul-Haq Qadri Attari qui est organisateur de hadj et d’Umrah. Dans son sermon, il a parlé des qualités du Prophète Mohammad (SAW). « Allah (SWT) a en premier créé le Noor de Nabi-E-Carrim (saw) qui est un homme aux qualités exceptionnelles. Le Prophète est un exemple pour les musulmans », a-t-il souligné.

Naat Academy : La Naat Academy, a été créée dans le but de former les jeunes. Elle a pour responsables Muhammad Nadeer Fatadin le khateeb et Imam de la masjid de Glenpark à Vacoas et le Qari Naeem Attari.

Madrassah : C’est Amina Fatadin qui en assume la responsabilité. La Madrassah offre des cours d’ourdou, d’arabe, d’islamiyaat et de Tajweed aux enfants. Chaque année en période de vacances scolaires, la direction organise des sorties en mer

Activités : Zikr chaque jeudi après la swalaat Esha.

Maajaalis les 10 premiers jours de Moharam. Les 12 premiers jours de Rabi-Ul Awal, et les 11 premiers jours de Rabi-Ul-Aakhir.

Aile féminine : C’est Waheza Fatadin qui en est la responsable. Le groupe organise plusieurs activités et des mehfil régulièrement. Chaque vendredi de 9 heures à midi, les dames ont droit à un programme spécial.

Salle des prières pour dames : Une salle des prières a été aménagée pour les dames au premier étage du bâtiment. Elle la peut aussi profiter à des dames de passage dans l’endroit.

Projets : La direction cherche en toute urgence un terrain pour faire un parking pour les mussallis. La construction d’une maison pour l’Imam et d’un centre pour les jeunes sont aussi envisagée. À partir de l’année prochaine plusieurs cours seront offerts aux dames.

Commentaires