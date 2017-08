Anousha Junggee : «J’ai créé mon univers culinaire»

Avec aide de son époux Nazeem, elle a lancé son entreprise en 2011. Mère de deux enfants, Anousha a décroché plusieurs titres. En 2014 elle été finaliste pour le concours ‘The Most Influential Women in Africa’ catégorie Business. En 2015, elle s’est classée parmi les cinq meilleures pour le CYEA JCI Award. En 2016, elle était nominée pour « International Business Award by Women4Africa » et listée parmi les 100 « Golden Women » de l’Afrique. Cette année son entreprise a été nominée pour le Prix International « Star for Leadership in Quality », à Paris.

Anousha a une passion pour la cuisine. « Cette passion vient de ma grand-mère et de ma mère. Elles sont de vrais cordons bleus. Ainsi, j’ai toujours eu droit à de bons plats bien concoctés. Sinon, j’ai commencé à m’intéresser à la cuisine dès mon plus jeune âge, soit huit ans. Petit à petit, j’ai commencé à cuisiner. à force de persévérer j’ai pu maîtriser quelques-uns, particulièrement les gâteaux. Maintenant, c’est moi le chef dans ma cuisine. J’adore cuisiner, mélanger les saveurs et faire plaisir à mon entourage à travers ma cuisine, » révèle-t-elle.

Anousha se considère comme une aventurière du goût. Elle prend toujours son temps à déguster et surtout à apprécier des nouveaux goûts. Sur sa page Facebook « Cuisine Mauricienne Pour Vous » elle a plus de 12 000 « followers ». Elle partage régulièrement des recettes mauriciennes, très faciles à réaliser. « J’aime bien marier les saveurs et les textures, les épices, le doux au salé et le croquant au moelleux. Bref, j’ai créé mon petit univers culinaire dans ma cuisine. Je passe mon temps libre à concocter des bons plats pour mon mari et des délicieuses pâtisseries pour mes enfants, » ajoute-t-elle.

Elle aurait bien aimé apprendre les bonnes techniques pour la pâtisserie. Mais, c’est difficile de trouver du temps pour le faire. Elle doit jongler entre vie familiale et obligations professionnelles. « Rêver, c’est espérer, comme dit le dicton et mes deux rêves les plus fous sont : rencontrer mon chef préféré Pierre Hermé, chef pâtissier-chocolatier français et le deuxième manger à l’Osteria Francescana, le meilleur restaurant du monde du grand chef italien, Massimo Bottura. J’ai toujours rêvé de participer au ‘Meilleur Pâtissier’! J’adore les recettes de Mercotte (la jurée du Meilleur Pâtissier). Mes rêves pour la cuisine, je dirais qu’ils sont ‘infinis’. Donc, je préfère m’arrêter sinon je ne finirais jamais, » confie-t-elle.

Nom : Purbhoo-Junggee

Prénom : Anousha

Date et lieu de naissance : 21 novembre 1988

Réside à : Pailles Ma famille… Marié à : Nazeem Junggee

Date : 25 juin 2010

Enfants (Nom et profession) : Rya et Anshwyn, 4 ans et 8 ans

Un conseil à votre enfant : « Croquer la vie à pleines dents

Nom et profession de mon père : Coco Purbhoo, Tailleur

Meilleur conseil de mon père : « Croquer la vie à pleines dents »

Nom et profession de ma mère : Mala Purbhoo, traiteuse

Meilleur conseil de ma mère : “Le travail, c’est primordial”

La famille idéale : La mienne bien sûr ! Mais n’empêche, l’idéal de l’un n’est pas celui de l’autre. Mes études… École primaire : école Labourdonnais

École secondaire : La Tour Koenig SSS et GMD Atchia

Études supérieures: Whitefield Business School, UoM et UNISA Ma vie professionnelle… Lieu/Année : 2004 – 2010 – Radio et presse écrite

Pour être productif : démarrer sa journée avec un bon petit déjeuner

Le patron idéal : Moi-même

Un job de rêve : Journaliste Mes goûts et préférences… Animal préféré: Chien, j’en ai un et il s’appelle Chikka, un berger allemand

Sports pratiqués : Badminton

Livre qui m’a marqué : The last lecture de Randy

Pausch, David and Goliath: Underdogs, Misfits, and

the Art of Battling Giants de Malcolm Gladwell et

tout récemment I Am Malala de MalalaYousafzai et Christina Lamb

Dernier film vu : Les Schtroumpfs et le village perdu

Passe-temps : Cuisiner et manger

Plat préféré : Je n’ai pas de préférence quand il s’agit de la bonne bouffe

Légume que j’aime : Lalo

Fruit que j’aime : Goyave

Boisson préférée : De l’eau chaude

Couleur préférée : Rose

Une date qui vous a marquée : 23 décembre 2014 – ma première visite en Chine

Personnage qui vous a marqué : Mon oncle, l’ASP Kailash Dussoye

Moment préféré de la journée : Petit déjeuner avec mon mari

Un chiffre porte-bonheur : 8

La vie en un mot : Découverte

Ma définition du bonheur : Le bonheur, c’est un choix, une responsabilité. Au cours des sept dernières années, j’ai pris le temps de refaire mon monde, mon univers. J’ai créé mon bonheur. Je suis aujourd’hui une femme heureuse et épanouie.

Mon plus grand défaut : Grande gueule! Même si on ne me voit pas, on m’entend… Ma plus grande qualité : Je suis optimiste parce que je pense que tout équilibre est fragile et provisoire.

Votre plus grande déception : Se lancer en affaires avec des amis.

Votre source d’inspiration : Ma famille

Ma devise: Ne rêves pas ta vie, vis ton rêve.

Mon rêve : La paix dans le monde, ce que j’en doute bien sûr. Donc, ce sera du Bungee Jumping à Victoria Falls, Zambie

