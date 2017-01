Amiirah Bibi Shazia Dookun : « Les femmes doivent pratiquer un sport »

Amiirah partage son temps entre les études et le sport. Amoureuse de la nature, des randonnées en montagne et de la marche, c’est au Kyukushinkai qu’elle consacre le plus de temps. Ceinture jaune de karaté, elle lance un appel à toutes les Mauriciennes pour pratiquer au moins une activité sportive.

Détentrice d’une licence en physique, Amiirah souhaite maintenant completé un Master en astrophysique et même plus tard préparer un doctorat. Ce qui l’aide à canaliser toute son énergie et travailler son mémoire c’est la pratique du Kyukushinkai. « Après mes études secondaires, je cherchais un sport qui pourrait me permettre de me détendre. Graduellement, ces heures de détente sont devenues une façon de vivre. Désormais, je pratique le karaté pour m’épanouir physiquement ainsi que psychiquement. Ce sport m’aide à obtenir un bel équilibre dans ma vie. Il m’aide à développer également des réflexes, de la souplesse, un niveau d’acuité et de la précision dans mes mouvements,» nous dit-elle.

La pratique du sport a été très bénéfique à Amiirah. Elle souhaite expliquer et faire profiter les bienfaits du sport aux femmes mauriciennes. « Ce sport met l’emphase sur des combats réels et enseigne des techniques simples et efficaces pour se défendre .Personnellement je trouve que les femmes doivent pratiquer au moins un sport car cela pourra les aider à trouver des reflexes nécessaires en cas d’agression ou autre forme de violence que ce soit chez elles ou dans la rue. Evidemment, combattre un adversaire qui serait bien sûr beaucoup plus fort est pratiquement difficile mais on pourra au moins l’empêcher de nous faire mal ou de le neutraliser,» souligne-t-elle.

Enfin, Amiirah ajoute que le kyukushinkai permet une bonne maîtrise de la respiration, aide à maintenir une bonne forme physique, affine la silhouette, aide à canaliser l’énergie, développe la confiance en soi, entre autres. « Ces bienfaits sont des éléments importants dans la vie des femmes, afin de favoriser un mental d’acier qui leur permettra de surmonter les différentes étapes de leur vie, sans baisser les bras facilement. À Maurice, très peu de femmes pratiquent cet art martial et le sport en général. Alors, pourquoi ne pas augmenter ce petit nombre et faire preuve de notre pouvoir féminin ? », conclut-elle avec enthousiasme.

FICHE

Nom : Dookun

Prénom : Amiirah Bibi Shazia

Date et lieu de naissance : 1er mars 1994 à l’hôpital Victoria

Réside à : Phoenix

Ma famille…

Nom et profession de mon père : Ajam DOOKUN, conducteur d’autobus

Meilleur conseil de mon père : “ Il faut être tout le temps sur ses gardes dans la vie”.

Nom et profession de ma mère : Shireen DOOKUN, femme au foyer

Meilleur conseil de ma mère : “ Faire ‘Bismillah’ avant de commencer un travail”.

Soeur : Zaynab.

La famille idéale : Ma famille !

Mes études…

École primaire : Phoenix Government School

École secondaire : Forme I-V à Sodnac SSS, forme VI à Dr Maurice Curé SSS

Études tertiaires : Degré en physique (oct 2016) Un enseignant à qui je pense souvent: Miss Bheekoo

Matière (s) préférée (s) : Les mathématiques

Meilleur souvenir à l’école : Être réprimandée par le prof de physics en lower VI, lorsque toute la classe avait séché une session de pratique la veille de la fête Eid.

Ma vie professionnelle…

Lieu/Année : MSO à Statistics Mauritius en mai 2016

Pour être productif : Avoir de la passion pour ce que l’on fait.

Le patron idéal : Il n’y en a pas.

Un job de rêve : Pastry Chef.

Mes goûts et préférences…

Animal préféré: Le chat

Sports pratiqués : La marche, le karaté

Livre qui m’a marqué : Vendue

Dernier film vu : Dear Zindagi

Passe-temps : La couture, la cuisine, l’aventure.

Plat préféré : Italien (Pizza)

Légumes que j’aime : Chouchou, haricot vert.

Fruits que j’aime : Melon d’eau, mangue et papaye

Boisson préférée : le thé

Couleur préférée : le grenat

Personnage qui vous a marqué : Pas un seul jusqu’à maintenant

Moment préféré de la journée : Lorsque ma maman m’accompagne jusqu’à la porte quand je sors pour aller au travail le matin, et me fait au revoir de la main jusqu’à ce que je quitte le chemin. Alors je me sens la fille la plus chanceuse et heureuse du monde.

La vie en un mot : challenge

Ce que je pense de l’amitié : la meilleure richesse au monde qui prend plus de valeur au fil du temps.

Ce que je pense de l’amour : Le bonheur qui nous fera vivre et survivre des moments difficiles ensemble jusqu’au dernier jour de notre vie.

L’homme / la femme idéal(e) : Un homme sympathique / Une femme qui est bonne en tout.

Ma définition du bonheur : Heureuse et stable.

Mon plus grand défaut : manque de confiance en soi.

Ma plus grande qualité : imprévisible

Votre plus grande déception : Aucune jusqu’ici.

Votre source d’inspiration : Mes rêves

Ma devise: « Life is not a one-man show, you are the hero/heroine, but the secondary roles are as important as the main role to make that show a hit !»

Mon rêve : Faire le tour du monde avec mes parents

