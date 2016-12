Ambereen et Michaeel : Soeur et frère mannequins

Deux visages d’ange sur des panneaux publicitaires attirent les regards. Ce sont ceux d’Ambereen et de son frère, Michaeel Peermamode. Tous deux mannequins.Ambereen et Michaeel arpentent le catwalk pour des grandes marques de vêtements. Depuis son jeune âge, Ambereen baigne dans l’univers artistique et est habituée à être sous les feux de la rampe Par contre, pour Michaeel, qui n’a que 8 ans, c’est une nouvelle aventure qui commence sous les yeux protecteurs de sa soeur et de ses parents. Ambereen étudiante au Lycée de Mascareignes, est première de sa promotion. Ce qui ne l’empêche pas de participer à des défilés de mode par plaisir.

Dotée d’un physique parfait, Ambereen, avec ses yeux noisette et ses cheveux châtains, a l’allure d’une véritable star. Elle a débuté très jeune dans la danse. Son premier spectacle en 2006, intitulé “Le Roi lion”, est un succès phénoménal. Elle a enchaîné avec d’autres spectacles de niveau international dont “Utopia the game”, un conte fantastique basé sur la fantaisie et l’imaginaire. Ambereen a travaillé avec de grands chorégraphes comme Bruce Ellison et Vincent Rubifanjer. Elle maîtrise également différentes formes de danse: danse contemporaine ballet, claquettes et jazz. Attirée par le mannequinat, elle a défilé pour les boutiques de son père, Noorani Peermamode, situées au Sunset Boulevard à Grand-Baie. Ambereen, malgré le succès, garde la tête sur les épaules. Pour elle, le respect est primordial dans le monde du mannequinat et il faut savoir à qui faire confiance. Ambereen ajoute que pour elle, le mannequinat est une façon de montrer sa personnalité. Michaeel, 8 ans, amoureux des animaux a emboîté le pas à sa grande soeur par plaisir. De l’avis de plus d’un, le garçonnet, pour son jeune âge, a du talent à en revendre. D’ailleurs, il défile pour les grandes marques à Maurice et bientôt il aura l’opportunité de défiler pour des prestigieuses maisons internationales. Michaeel étudie à l’École du Nord. Tout comme sa soeur, Michaeel défile pour son seul plaisir.

Commentaires