Amal Musbally, femme entrepreneure : «Nous envisageons l’exportation de nos produits en 2018»

Jeune et ambitieuse, Amal Musbally, gérante de l’entreprise Quirky Foods nous fait découvrir sa passion pour la cuisine. Sa petite entreprise envisage l’exportation de ses produits.

Fondée en 2015, Quirky Foods propose des produits avec de nouveaux goûts. Après ses études en Afrique du Sud en sciences environnementales et océanographie, Amal avait des difficultés pour trouver un emploi. Cela l’a poussée vers l’entrepreneuriat. Ainsi, son entreprise Quirky a pris naissance après un déjeuner entre amis. Le produit Tamarino a été servi et c’était un grand succès. Elle peut compter sur une équipe passionnée et laborieuse.

Elle a choisi le nom Quirky parce qu’il signifie inhabituel et excentrique. « L’objectif de notre entreprise est de créer des nouveaux goûts. Beaucoup de gens mangent les mêmes choses très souvent. Mais pourquoi s’habituer aux mêmes goûts ? C’est avec cette idée que l’entreprise et les produits ont été conçus, » dit-elle.

Différents produits

Chez Quirky, Amal accorde beaucoup de valeur à la sauce, à la confiture, au jus et à tout ce qu’elle produit ou a l’intention de produire. Elle utilise les ingrédients frais du marché.. Les produits sont fabriqués uniquement sur commande. Les produits sont en vente à travers Maurice à des prix compétitifs. « Les prix sont à partir Rs 50. Nos prix sont abordables prenant en compte la qualité et le goût des produits, l’utilisation des ingrédients frais sans l’ajout de colorants, » ajoute-t-elle. Amal précise qu’elle cible principalement les supermarchés. Elle prend également des commandes si le nombre de pots dépasse 20 unités.

Défis à relever

Après un an et demi, Amal fait toujours face à des obstacles. Elle a dû investir environ Rs 200, 000 pour débuter. « Pour les PME, les conditions de financement restent difficiles. Quelques ingrédients dépendent des saisons et parfois les produits finals deviennent plus coûteux. Avoir un excellent produit, ne garantit pas le succès. La distribution et la promotion ont aussi un grand rôle, » souligne-t-elle.

Ainsi, Amal a commencé à cultiver ses propres ingrédients tels que piments. Dans un proche d’avenir, elle espère cultiver d’autres ingrédients. Elle souhaite aussi exporter ses produits à partir de 2018 avec la collaboration et l’aide de la SMEDA.

En ce moment, le produit principal Gou-T (Taste), se compose de six différents types de sauces et de pâtes de piment tels que : • Tomaso, une sauce à base de tamarin avec piments et épices

• Tamarino, pour ceux qui ne peuvent manger du piment et des plats épicés. C’est une simple compote de tamarin utilisée dans les cuisines chinoise, thaï et indienne.

• Pimento crunch, les typiques achards mauriciens

• Pimento, une délicieuse pâte de piments verts qui peut accompagner presque tous les repas.

• Mazavaroo, une pâte de piment rouge avec un goût distinct de citron et de gingembre.

• Pimento Combava, une pâte de piments verts avec un zeste de Combava.

Commentaires