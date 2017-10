Alliance for Rights Africa : lancement officiel de l’association à Maurice

Zoom sur l’ADA

L’African Disability Alliance (ADA) avec son agence centrale à Pretoria était initialement appelé le « Secretariat of the African Decade of Persons with Disability » (SADPD). L’ADA est une agence technique africaine de base large et continentale qui travaille par le biais d’alliances et de réseaux utilisant un large éventail d’outils politiques émanant des Nations Unies, de l’Union africaine, des

« Regional Economic Commissions » (REC) et d’autres juridictions.

L’organisation a des bureaux régionaux à Addis-Abeba et en Éthiopie qui est responsable de la région de l’Afrique de l’Est. L’emplacement du bureau régional a été choisi stratégiquement après une évaluation minutieuse et afin de fournir une communication efficace, l’infrastructure du programme et la logistique. L’emplacement assure également que l’organisation est aussi proche des structures gouvernementales de l’UA afin de faciliter une gestion efficace des ressources, du travail politique, de la programmation, de la diplomatie de haut niveau et des relations internationales.