Africa Forward Together : des banquiers africains discutent de partenariats innovateurs à Maurice

La MCB a accueilli cette semaine, 47 représentants d’une trentaine de banques et institutions financières africaines dans le cadre de sa conférence annuelle Africa Forward Together (AFT). L’édition 2017, la huitième du genre, a lieu à l’hôtel Maritim, Balaclava, et a pris fin ce vendredi.

Africa Forward Together a pour but de permettre aux représentants des banques africaines de voir ce que la MCB peut leur offrir en termes d’opportunités et de possibilités de collaboration et de progrès, tout en discutant de l’avenir de l’Afrique et du secteur bancaire. Du reste, la conférence avait pour thème cette année « Innovative Partnering ».

La MCB s’est positionnée, depuis quelques années déjà, comme une « banque des banques» sur le continent. Elle propose aux institutions africaines d’externaliser certains de leurs services à Maurice ou de s’appuyer sur son savoir-faire, sa technologie et son réseau de partenaires pour progresser. Le Chief Executive et directeur du Groupe MCB, Pierre Guy Noël, insiste sur le fait que la MCB et les banques africaines ont beaucoup à gagner mutuellement en collaborant plus étroitement.

« Outre son ambition sur le plan local, l’Afrique demeure le principal objectif du Groupe MCB hors des frontières de Maurice. Il y a beaucoup d’opportunités sur le continent et beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble », a déclaré Pierre Guy Noël, lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence.

Pour rappel, pendant toute une semaine, les participants ont suivi les présentations des différents responsables la MCB. Ils étudieront les possibilités d’externaliser certaines opérations bancaires à Maurice. Africa Forward Together a aussi permis aux délégués africains de visiter plusieurs départements de la MCB, dont le quartier général à Port-Louis et le bâtiment de St-Jean.

Depuis sa première édition en 2009, AFT a accueilli 293 délégués, provenant de 27 pays différents et ayant représenté 106 institutions financières.

