Des activités étoffées pour les shelters et les Children’s Clubs

Une série de cinq DVD pour expliquer les dangers de la route aux tous petits vient de s’ajouter au programme d’activités que veut renforcer Roubina Jadoo-Jaunbocus dans les shelters. La ministre recevait l’état-major de LafargeHolcim cette semaine au ministère de l’Égalité des genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille.

LafargeHolcim, géant mondial du ciment, continue sa collaboration avec le ministère par le biais d’un don de Rs 225,000 destiné à améliorer l’infrastructure des shelters opérant sous l’égide du National Children’s Council (NCC). Le secteur de l’enfance reste une priorité pour la responsabilité sociale de cette entreprise et chaque année voit se concrétiser de nouvelles collaborations.

Le nombre d’accidents sur les routes et le besoin de sensibiliser les enfants qui sont les plus vulnérables de la société a débouché sur la production de ces DVD éducatifs et ludiques, pour mieux avertir les enfants des dangers de la route. Une collaboration qui vient étoffer le programme d’activités dans les shelters, projet cher à la ministre Roubina Jadoo-Jaunbocus. Elle poursuit ses visites surprises dans les shelters pour faire son propre constat des services offerts aux enfants en détresse et compte proposer une nouvelle grille d’activités pour mieux former ces enfants à faire face à la vie.

« Les enfants qui sont dans nos shelters sont victimes de différentes formes de violence et demandent encore plus d’attention et de suivi pour être réhabilités. Ils sont particulièrement fragiles et sensibles, et méritent toutes les considérations possibles. Nous faisons tout pour les protéger. Les dangers de la route représentent une grande menace pour nos petits, pas seulement dans les shelters d’ailleurs mais à travers le pays. La NCC va donc exploiter ces DVD dans leur programme de sensibilisation, » a expliqué Roubina Jadoo-Jaunbocus.

Les campagnes de sensibilisation du NCC menées sur divers thèmes au sein des Children’s Clubs et dans les écoles bénéficieront également de ces DVD comme soutien pédagogique. Rappelons que ces campagnes du NCC touchent environ 11 000 enfants chaque année.

Commentaires