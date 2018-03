Activités du CDI : retraite spirituelle pour les étudiants

Un week-end rempli de spiritualité. C’est ce qu’ont vécu les jeunes du Centre de Documentation de l’Islam (CDI) et des étudiants du collège Labourdonnais. Ils ont participé à une retraite spirituelle à la Masjid Al Abraar à Petit Verger, Saint-Pierre.

En 1997, Yousouf Joomun avait commencé ce genre de programme spirituel dans plusieurs masajids de l’île. Cette année, le programme a été restructuré pour qu’il ait un cachet national. Cette semaine, les étudiants du collège Labourdonnais, les jeunes de ‘I-Team’ et ceux de l’Institute of Arabic Language and Quranic Studies (IALQS) ont participé, soit un total de 75 étudiants.

Le thème principal était la culture non-islamique et ses conséquences néfastes sur la vie des jeunes et de leurs familles. « Notre objectif est d’apporter un équilibre spirituel et physique dans la vie des jeunes afin qu’elle soit un succès dans les deux mondes, » explique Yousouf Joomun. Selon lui, d’un côté, le travail de plusieurs madrassahs a ralenti et on se consacre seulement à l’apprentissage de la lecture du Coran. De l’autre côté, les travailleurs sociaux se concentrent uniquement aux activités physiques. « Pour assurer l’évolution de la nouvelle génération, il faut combiner les deux pour intéresser les jeunes à prendre le bon chemin. Je pense que la responsabilité de guider les jeunes vers la mosquée repose plus sur les musallis et la direction, » dit-il.

Spiritualité et discipline

Yusuf Joomun dit être satisfait de la retraite spirituelle car il avait invité une trentaine d’élèves du collège à y participer, mais un plus grand nombre a répondu à l’appel. Après ce succès, il invite plus d’institutions islamiques et masajid à organiser de tels programmes.

Si elles ont besoin de conseils sur la façon d’organiser, elles peuvent contacter le CDI pour plus de détails. « Nous devons faire de notre mieux pour sauver les générations futures des fléaux de société et des mauvaises fréquentations qui les guettent à l’extérieur de la masjid. Il est important de créer un environnement sain pour eux à travers ces programmes,» estime notre interlocuteur. Humayun Soobadar, le directeur du collège Labourdonnais compte faire un suivi quant aux changements positifs chez les participants.

Arrivés à la masjid Al- Abraar, les jeunes ont appris leur toute première leçon de discipline en rangeant leurs chaussures sur les porte-chaussures sous la supervision des grands. Puis, le frère Shuaib Joomun a démontré comment faire le wuzu avec 0.3 L d’eau afin d’éviter le gaspillage. Les jeunes ont participé aux activités de ‘Team building’ et à un partage de nourriture afin de renforcer leur fraternité. Quelques-uns ont eu l’opportunité de faire l’appel à la prière (Azaan) et de diriger la prière comme Imaam.

Les sessions interactives ont été le clou de la retraite spirituelle menée par Oomar Dauhoo. Parmi les autres intervenants, le Dr Mahmood Bakarally, conférencier de l’université Middlesex, qui a parlé de nos devoirs et responsabilités et le Dr Wafa qui a abordé le thème « Responsabilités de nos jeunes envers l’Oummah ». Yousouf Joomun a axé son sujet de discussion sur « Nos jeunes, adeptes aveugles ». Le dimanche après le swalat-ul-Fajar, le groupe s’est rendu à la montagne du Pouce pour une randonnée.

Les parents ou les adolescents qui souhaitent participer peuvent appeler le 2173307 pour s’inscrire. Le prochain programme spirituel est prévu du 31 mars au 1er avril à la Masjid Abu Zarr à Pailles.

