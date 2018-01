Actif dans le domaine du social et sportif – Feizal Nahaboo : de Phoenix à Saskatoon au Canada

Tous les courants de pensée tolérés

« À Saskatoon, nous explique Feizal Nahaboo, tous les courants de pensée cohabitent. Il n’y a jamais eu de problème entre musulmans ». Souvent les mussalis sont encouragés à invités un non musulman à la mosquée pour assister à la prière et écouter le sermon de l’imam Ilyas, un ressortissant indien qui parle couramment l’ourdou et l’anglais et qui depuis 1982 est affecté à l’Islamic Association of Saskatchewan Saskatoon. Fait particulier : au Canada, la prière du vendredi est accomplie à des heures différentes afin de permettre à tout le monde d’accomplir le namaz Jummah. Feizal Nahaboo a gardé cette habitude d’aider ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, il organise très souvent des activités pour venir en aide aux démunis de Saskatoon. «Nous voulons montrer le vrai visage de l’islam et faire comprendre aux Canadiens que l’islam est une religion de paix et de tolérance », dit-il.

Pour l’Eid-ul-Adha, tout comme à Maurice, les musulmans accomplissent les rites du Qurbani chez eux. La viande est distribuée aux Mauriciens et une bonne partie aux trois mosquées de Saskatoon. Feizal Nahaboo est d’avis que les Mauriciens se sont bien intégrés dans la société canadienne et sont bien vus par les Canadiens. Dans les écoles coraniques qui ont ouvert leurs portes, se fait l’enseignement du Coran et de sa mémorisation et de la langue arabe. Faizal est marié à Shirin qui lui a donné deux fils : Zakariya est ‘dojo operator’ tandis que Suleiman fait des études en art et architecture.