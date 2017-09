Accueil chaleureux pour les hadjees

Le premier gros contingent des hadjees mauriciens est arrivé jeudi après-midi par le vol d’Emirates Airlines. Le vol a subi un retard d’une heure pour permettre l’arrivée à Maurice du Dreamliner 7

de Saudi Airline. Les hadjees ont mis plus d’une heure pour sortir car il fallait attendre l’arrivée des bagages et leurs bouteilles d’eau de ZamZam. Ils étaient nombreux à l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam pour accueillir leurs parents et amis qui ont accompli le hadj.

Très fatigués, les hadjees ont fait l’accolade avec leurs proches et embrassé les enfants. Certains hadjees étaient en larmes et n’ont cessé de remercier Allah qui a accepté leurs duahs et exaucé leurs vœux. Les hadjees ont remercié leurs organisateurs pour leur dévouement ainsi que le vice-Premier ministre, Showkutally Soodhun, qui était présent sur place pour veiller à ce que tout se déroule sans anicroche.

Muhammad Salman : «J’ai accompli un excellent hadj»

Muhammad Salman était un homme heureux et avait les larmes aux yeux après avoir fait l’accolade avec ses proches venus l’accueillir à l’aéroport. « J’ai accompli un excellent hadj et tout s’est bien passé que ce soit à Makka ou Madinah », dit-il. Muhammad Salman a remercié l’organisateur Noorani Shamsher qui, dit-il, s’est dévoué pour ses hadjees. Malgré la chaleur et l’humidité, il explique que les hadjees mauriciens n’ont pas eu d’ennuis de santé, excepté un seul hadjee qui est décédé à Madinah de cause naturelle. « Je ressens beaucoup de joie car j’ai accompli un des 5 piliers de l’islam à un jeune âge et j’espère pouvoir accomplir l’umrah dans un proche avenir », nous dit-il.

Nasser Hansye : «Un hadj parfait malgré la chaleur»

Nasser Hansye avait le sourire aux lèvres et paraissait heureux. « À l’exception de la canicule, tout s’est bien passé. J’ai vécu des moments de grande émotion à Makka et Madinah », laisse-t-il entendre. Il remercie le Créateur qui lui a permis de réaliser son rêve. « J’ai passé des très bons moments entouré de hadjees mauriciens qui se sont très bien comportés », ajoute-t-il. Nasser Hansye n’a pas de mots pour remercier Noorani Shamsher le hadj organiser. Il souhaite que ceux qui ont le désir d’accomplir le hadj puissent eux aussi embrasser la Ka’aba et rendre visite au prophète Muhammad (pssl) qui repose à Madinah.

Zubeida Jamalsha : «J’ai marché malgré une chaleur de 520»

Zubeida Jamalsha faisait partie des hadjees du groupe Dayare Madina. Partie en compagnie de 4 membres de sa famille, elle raconte que son voyage en terre sainte a été un succès total. « J’appréhendais la chaleur mais ma foi en mon Créateur m’a permis de marcher sous un soleil de plomb et une chaleur de 520 », souligne-t-elle. Elle laisse entendre qu’elle s’est sentie très heureuse après les 5 jours du hadj et elle remercie le responsable du groupe Dayare Madina qui a tenu parole et qui selon elle, a fait un très bon travail à tous les niveaux. «C’est mon premier voyage en terre sainte et j’ai prié pour que mes proches puissent un jour s’y rendre eux aussi », dit-elle encore.

Commentaires