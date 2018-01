Accident de la route : Laila Mamoojee décède alors qu’on la transportait à l’hôpital

Lors du passage du cyclone Berguitta, Laila Mamoojee (60 ans) habitante de Mahebourg a poussé son dernier soupir des suites d’un accident. Cela, alors que son mari la transportait à l’hôpital.

Cette disparition soudaine laisse un grand vide dans la vie de son époux Joseph Rodriguez, 54 ans, ressortissant français et aussi dans celle de ses proches. Laila a été victime d’un accident de la route alors que l’ile Maurice était en alerte III. En effet, mercredi le 17 janvier 2018, Joseph au volant de sa voiture, emmenait d’urgence son épouse qui était souffrante à l’hôpital Wellkin.

Il se trouvait sur l’autoroute de Wooton quand il perdit le contrôle de sa voiture qui heurta un pylône électrique et percuta des parapets pour terminer sa course à une dizaine des mètres plus loin. La voiture a été sérieusement endommagée. Laila a été transportée à l’hôpital Wellkin par la police mandée sur les lieux. Le personnel soignant a tout fait pour sauver sa vie, mais en vain. Elle a rendu l’âme quelques minutes après dans le bloc opératoire. Joseph est sorti indemne de cet accident. Malheureusement, le destin en a décidé autrement pour son épouse. Laila n’a pas survécu à l’impact de cet accident. Selon le rapport de l’autopsie, la victime est morte suite à une hémorragie qui touche la membrane recouvrant les parois intérieures de l’abdomen.

Vents forts

Quant à Joseph, il a été arrêté sous une charge provisoire d’homicide involontaire et a été placé en liberté conditionnelle. Dans sa version, Joseph a expliqué à la police qu’il roulait à une vitesse de 60 km/h et qu’il y avait des vents forts. À un moment donné, il a perdu le contrôle de la voiture qui appartient à son neveu. Mais, depuis qu’il est à Maurice, la voiture était en sa possession.

Issue d’une famille de six enfants – cinq sœurs et un frère, Laila était la 3eme enfant. Elle a deux sœurs qui vivent à l’étranger. Née à Mahebourg en 1990, elle décide d’émigrer en France à l’âge de 32 ans. Là-bas elle allait prendre de l’emploi comme gardienne d’enfant ( babysitter). Peu de temps après, elle rencontre Joseph et le 26 mars 1993 le couple se marie. Mais, auparavant, Joseph s’est même converti à l’Islam.

Une femme formidable

Afzal, 29 ans, son neveu, décrit Laila comme une femme formidable qui voulait toujours être auprès de sa famille à Maurice. Sa tante, établie en France, est tombée malade peu de temps après et n’a pu avoir d’enfants. Après sa retraite en 2013, elle est venue s’installer à Maurice. Elle avait déjà sa maison, un héritage familial par voie de succession. Elle aimait passer son temps libre avec la famille. Mais peu de temps après, elle a eu des complications de santé. « Elle était une femme simple et modeste d’une grande gentillesse qui cachait un grand chagrin dans son cœur. C’est une dure épreuve pour toute la famille. Nous laissons la police poursuivre son enquête pour déterminer la cause exacte de l’accident », nous dit Afzal.

Ses funérailles ont eu lieu jeudi à 20h30. Elle a été enterrée au cimetière de Rivière des Créoles.

