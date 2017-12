Abdool Rahim Mosaheb : il a travaillé comme marchand de pains pendant 36 ans

Abdool Rahim Mosaheb, 64 ans, a été marchand de pains pendant 36 ans. Fazila, son épouse, âgée de 54 ans, travaille dans une usine. Habitant Eau Coulée à Curepipe, ils ont trois enfants, soit deux filles, âgées de 36 ans et 32 ans respectivement et un fils de 26 ans. Abdool Rahim est grand-père de 5 petits-enfants.

Abdool Rahim a pris sa retraite depuis le 20 juillet 2017. Le même jour, il a soufflé ses 64 bougies. Depuis, vu son état de santé et son âge avancé il n’a plus le même courage pour travailler.

La bicyclette comme moyen de transport

C’est à l’âge de 28 ans que ce brave homme a commencé à vendre des pains. Pendant 36 ans, il a utilisé sa bicyclette comme moyen de transport pour livrer des pains à des familles dans plusieurs endroits tels que Abbé Laval, Camp Rouillard, Engrais Martial, entre autres. Mais, c’est un travail très difficile surtout à Curepipe. Il a bravé la pluie, le froid et la brume pour faire sa livraison des pains.

« Pendant 36 ans chaque matin, je me réveille à 4h00 du matin pour aller à la boulangerie. Je quitte ma maison à 5h45 pour commencer la livraison des pains à mes clients chaque jour. Même la pluie, le temps cyclone, fraicheur, jamais mo rate mo travaille parski mo banne client faire moi confiance, » nous dit Abdool. Parmi ses clients, il a vu grandir des enfants qui sont mariés aujourd’hui. Ils sont déjà père et mère de famille. « J’ai connu leur naissance et même assisté à leur mariage. Certains clients sont décédés, » dit-il encore.

Un bon père de famille

Pour lui, ce travail lui a permis de faire vivre sa famille et aussi lui a permis de devenir propriétaire de sa maison. Farzana, sa fille aînée nous dit ceci : « Le métier de mon père est très dur, mais il le fait sans se plaindre. Par la grâce de Dieu, il a eu le courage nécessaire pour le faire. Depuis notre enfance nous n’avions jamais manqué de rien dans notre vie de même que pour les fournitures scolaires. Notre père a fait beaucoup de sacrifices dans sa vie pour assurer le bien-être de sa famille, », dit Farzana.

Aujourd’hui, travailler comme marchand de pains est moins rentable qu’autrefois.

Au fil des années, il a aussi dû faire des petits boulots car la concurrence était rude. Beaucoup de boulangeries ont ouvert leurs portes dans plusieurs régions. Aujourd’hui Abdool souhaite passer un message à ses clients. Il leur dit un grand merci pour l’avoir soutenu et donné des cadeaux à la fin de l’année en guise de remerciements. « Mo dire zot tous merci. Mo pou toujours ena ene pensée pou zotte dans mo le cœur », affirme-t-il.

