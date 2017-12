ABC Automobile aide les jeunes de Roche-Bois

La division automobile du groupe ABC réaffirme son engagement à accompagner le développement de la communauté à travers des actions de bienfaisance. Elle a mobilisé, la semaine dernière, une trentaine d’employés autour d’une journée d’activités organisée à l’intention des enfants nécessiteux de Roche-Bois dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfance observée le 20 novembre.

Jeux, animations musicales, déjeuner et donation de quelque 350 livres étaient au programme de cette journée d’activités qui s’est tenue dans les locaux du Mouvement pour le Progrès de Roche-Bois. «Soucieux du développement de l’enfant, ABC Automobile à travers son personnel a choisi d’accompagner 80 bénéficiaires de l’ONG le temps d’une journée. Cette activité a permis aux employés de s’engager activement en faveur d’une cause qui est au cœur de notre programme de philanthropie et qui correspond aux valeurs de notre organisation,» explique Shing Lam, président du Staff Welfare Committee.

