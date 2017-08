À Saint-Pierre – Pravind Jugnauth : «Je casserai les reins aux trafiquants de drogue»

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a réitéré samedi 19 août sa volonté de « casser les reins » aux trafiquants de drogue lors d’une cérémonie de remise de prix à Circonstance, St Pierre.

Ayant encore du mal à digérer les allégations faites contre lui par Peroomal Veeren devant la Commission Lam Shang Leen, Pravind Jugnauth a pris l’engagement d’en finir avec les trafiquants de drogue.

« Mwa mo pe kas lerein trafikan et mo pu kas enkor,» a-t-il promis. « Mwa mo pa dir kitchoz dan vide, mwa mo koné ki travay nu pe fer,» a-t-il ajouté. Il a indiqué que les saisies de drogue se font régulièrement et a rejeté la responsabilité de la prolifération de ka drogue dans le pays sur l’ancien gouvernement. « Pendant des années, le Parti Travailliste et le PMSD ont laissé faire les trafiquants. Ces derniers ont économisé par millions. Nous nous saisissons de l’héroïne, du cannabis et du synthétique, ainsi que de grosses sommes d’argent. » Il a affirmé que c’est le peuple qui le jugera au final.

Au sujet du projet Metro Express, il a déclaré que son gouvernement souhaite moderniser le pays dans le but de décongestionner le trafic routier. « Avec l’ancien gouvernement, ce projet coûtait Rs 30 milliards. Or, notre projet coûte seulement Rs 18.8 milliards.»

Par ailleurs, le Premier ministre a de nouveau commenté la réforme educative. « Ce sera une bonne réforme. Il ne faut pas oublier que dans le passé le Parti Travailliste a éliminé la subvention sur le paiement des examens du SC et du HSC. Avec nous, les parents peuvent être rassurés concernant le paiement », affirme Pravind Jugnauth. Le Premier ministre a aussi évoqué le combat contre la pauvreté et a encore une fois pris la presse pour cible.

