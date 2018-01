À la rue Paul Toureau à Port-Louis : la Masjid Qurtuba construite grâce aux fidèles

La masjid Qurtuba, qui se trouve à la rue Paul Toureau à Plaine-Verte a été construite sur un terrain d’une superficie de 293 m2 offert par marhoom Rashid Samser.

C’est en juillet 2003 que les travaux de construction ont débuté et se sont terminés trois mois plus tard. L’inauguration de la mosquée a eu lieu le 24 octobre (27 Shabaan 1424). Les dirigeants de la masjid Qurtuba sont unanimes à reconnaître que la construction de ce lieu de culte n’aurait pas été possible sans la volonté, le dévouement et l’engagement personnel de plusieurs mussallis. « Chaque jour ils ont travaillé bénévolement jusqu’à fort tard pour construire notre mosquée », nous dit un responsable. Yousouf Joomun, un des membres fondateurs en a été le premier mutawalli.

L’année suivante, les membres fondateurs de la masjid, à savoir Muslim Peerbaccus, Salim Soobrattee, Yousouf Joomun, Yousouf Peerbaccus, Rashid Mahamoodally (Marhoom), Aslam Mowlabaccus, Hossen Sumoogum, et Mahmood Neeyamuthkhan ont créé la «Société Qurtuba ».

Projets futurs

Le comité exécutif de la mosquée a déjà entamé à partir de cette année a déjà entamé la deuxième phase de sa construction avec l’ajout d’un étage à l’édifice actuel. Il est devenu nécessaire d’offrir un espace d’expression et de rencontres aux jeunes de la région et une salle de prière et un lieu de rencontre aux dames. Mais à cause d’un manque de financement, la direction fait un appel à la générosité des sœurs et frères afin que les travaux puissent se poursuivre.

Khutbah Jumuah : L’Imam Ally Sohawon a parlé des qualités du Prophète Issa (A.S.). «Depuis sa naissance jusqu’à son enlèvement, il a rencontré toutes sortes de difficultés alors même qu’il était l’un des messagers d’Allah. Il a accompli de nombreux miracles par la permission d’Allah. Il a apporté la guérison aux lépreux, a redonné la vue aux aveugles et a ressuscité les morts, » a-t-il dit.

L’aile jeune : Les jeunes se rencontrent dans la mosquée. Et avec la construction du premier étage, ils auront leur centre pour s’adonner à leurs activités de même que les dames.

L’aile féminine : C’est Fawzia Doomun Mawlabaccus qui en assume la responsabilité. Elle a également à sa charge la madrassah (filles). Chaque mercredi les dames se rencontrent dans la salle de prière pour suivre des cours et pour d’autres activités. Les dames ont droit à la prière du vendredi (namaz Jummah), et après Esha a lieu une causerie pour les dames.

Madrassah : Le cours du matin est réservé aux élèves âgés de 10 ans et plus alors que celui de l’après-midi est réservé aux plus petits. Les cours offerts sont: Qur’an, Tajweed, langue arabe, la vie des prophètes, Swalaat et Fiqh. Le responsable du madrassah, (garçon) est Aslam Mowlabaccus. Pendant les vacances scolaires, la direction organise des sorties en mer et un tournoi de football pour les élèves.

Cours spécial vacances pour filles : Seules les élèves du secondaire suivent chaque samedi de 9h00 a 10h00 des cours d’apprentissage de la lecture du Coran.

Activités : Chaque lundi, mardi et jeudi après la swalaat Esha l’Imam Ally Sohawon fait une causerie sur différents thèmes.

Mercredi : Tafseer Qur’aan après Esha par Abdool Malleck.

Jeudi: leçon Qur’an pour débutants après Esha

Vendredi : Causerie après Esha par différents orateurs.

Financement : Recueillir les fonds nécessaires pour terminer la deuxième phase de construction de la masjid. Toute donation peut se faire par virement bancaire sur le compte de la SBM No: 620 301 001 127 93. Pour tout complément d’information, veuillez contacter l’Imam Ally sur le 5719 0052.

Comité de direction pour 2018/19 Président :Aslam Mowlabaccus

Vice-président: Yousouf Joomun

Secrétaire :Salim Karimboksh

Ass. Secrétaire : Adam Edoo

Trésorier :Asgarally Sohawon

Ass . Trésorier :Salim Sobrattee

Membres : Jamil Basawon, Mosahil Maudarbaccus, et Naim Rumjit

Auditeur :Yasine Mowlabaccus

