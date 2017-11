À la mosquée Sayyiduna Abu Bakr Siddique : formation gratuite en Leadership

L’équipe des jeunes de la mosquée Sayyeduna Abu Bakr Siddique (RA), SABS YOUTH, organise une formation gratuite de leadership ouverte au public. Les éventuels participants devront être âgés de 16 ans au moins. Des dispositions ont été prises pour les dames.

La première session aura lieu le samedi 4 novembre de 13h30 à 16h30 avec pour thème « les qualités de Leadership et de la gestion des Ressources Humaines ». Cette session de travail qui va privilégier la pensée critique permettra une meilleure adaptabilité entre les membres de trois générations, à savoir les jeunes, les adultes et les aînés. Elle développera l’autodiscipline, l’initiative, la collaboration et plus particulièrement un sens de la responsabilité morale menant à l’autonomisation personnelle et par extension celle du développement communautaire.

De nos jours, on constate un écart important entre ces trois générations. Mais grâce à la technologie, les gens communiquent beaucoup plus virtuellement en utilisant les outils technologiques. En parallèle, on note un manque de compétences professionnelles en communication orale et écrite. La deuxième session aura lieu le samedi 11 Novembre 2017. Elle sera axée sur la succession dans les affaires, l’environnement social, les compétences de communication pour le leadership, l’art oratoire.

La troisième session du samedi 18 novembre est basée sur le management des projets. Comment initier, planifier, exécuter et suivre l’exécution d’un projet en mettant l’accent sur la gestion du temps, des coûts, de la qualité et l’utilisation d’un software de gestion de projet informatisé pour des informations en temps réel.

Pour la séance de clôture le samedi 25 novembre, les conférenciers parleront du concept du travail en équipe (team building), soit « Ensemble, tout le monde réalise plus » qui mène à la créativité et à l’innovation. Ce concept émerge de compétences de base et d’attitudes qui aideront les participants à se concentrer sur le succès.

Les conférenciers

Deux conférenciers principaux animeront les sessions de travail. Ils sont : Janmamode Abdoola, nominé du Prix de l’excellence des jeunes en 2010 par JCI Maurice et formateur reconnu par la MQA en matière de technologies de l’information et des principes de gestion. Abdus Saboor Saleh, chargé de cours et titulaire d’un MBA de l’université de Leicester et d’un Master du Chartered Institute of Marketing (MCIM).

Vous pouvez réserver votre place en utilisant le système d’inscription en ligne sur www.majid.sabportal.com ou en recueillant des formulaires d’inscription au bureau de la mosquée Sayyeduna Abu Bakar Siddique après les namaz ou encore après les cours de madrassa le matin ou l’après-midi.

Commentaires