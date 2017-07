À l’initiative de la présidence : la fête Eid célébrée au siège de la Tamil League

Encore une fois cette année, la présidence de la République a démontré une autre dimension de notre inter culturalité en organisant la fête Eid-Ul-Fitr au siège de la Tamil League à Réduit. Le président de la Tamil League, Veeramootoo, a parlé de la fête Eid comme une fête de partage. Il s’est dit heureux que la Tamil League soit partie prenante de cette activité de grande valeur qui lui a permis de recevoir les membres de toutes les composantes de la nation mauricienne.

Raffick Carrim, vice-président de la Jummah Mosque a tenu un discours de haute facture en parlant du renforcement des liens entre toutes les communautés. Il a salué le geste de la Présidente de la République pour cette initiative. « Eid nous enseigne les grandes valeurs universelles. Dans notre pays arc-en-ciel nous devons nous imprégner de ces valeurs et donner l’exemple aux autres comment vivre et nous comporter avec nos voisins peu importe leur appartenance religieuse », dit-il. Pour la présidente de la République, le ramadan symbolise le partage.

« Chaque fête religieuse doit être fêtée en privilégiant l’inter-culturalité et notre vivre-ensemble. Nous avons choisi de vivre ensemble comme un peuple et nous devons montrer au monde que nous sommes un peuple pacifique qui respecte les différences . Nous voulons être un exemple au monde et nous devons pouvoir consolider notre tissu social », a-t-elle déclaré. Les invités ont apprécié le volet culturel et le partage de cadeaux aux enfants des orphelinats et une école spécialisée. Le Divali sera la prochaine fête qui sera organisée à Baie du Tombeau par la communauté chinoise toujours selon cet esprit de partage et de tolérance. Plusieurs chefs religieux étaient présents de même que Mme Leela Devi Dookun, ministre de l’éducation, lady Sarojini Jugnauth, le vice-président de la République, M.Paramasiven Vyapoory et des diplomates.

