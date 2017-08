À l’initiative de la MYF : Check-up médical gratuit pour les pèlerins

Ils étaient nombreux les hadjees à se déplacer dimanche dernier au collège Islamic de Port Louis pour le check up médical gratuit organisé chaque année par la Muslim Youth Federation (MYF).

Une vingtaine de médecins et d’infirmiers étaient à pied d’œuvre très tôt pour ausculter les pèlerins et leur prodiguer des conseils. Chaque pèlerin a obtenu un carnet médical pour les besoins sanitaires en Arabie Saoudite. Le ministre de la Santé et de la Qualité de la vie, le Dr Anwar Husnoo, était présent comme médecin volontaire pour ausculter les pèlerins. Il a salué les médecins et infirmiers volontaires qui ont sacrifié leur dimanche pour une bonne cause. Les députés Bashir Jahangeer et Adil Ameer Meeah étaient eux aussi présents de même que le lord maire, Daniel Laurent, et son adjoint, Eshan Mamode.

Pour sa part, le responsable des opérations d’échange de devises de la State Bank of Mauritius, Bye Samah Ghoorah, était présent pour canaliser les pèlerins vers un comptoir de cette banque pour qu’ils puissent convertir leur argent en riyals. Bye Samah Ghoorah nous a déclaré que la SBM comme chaque année offre un taux préférentiel aux pèlerins avant leur départ pour

l’Arabie Saoudite.

Raffique Santally, président de la MYF, est très satisfait du déroulement de l’exercice et souhaite que le hadj se déroule sans problème. Il a remercié le Dr Anwar Husnoo ainsi que tous les médecins et infirmiers pour leur support.

Commentaires