À Floréal : commémoration de l’indépendance de Pakistan à Maurice

Le lundi 14 août, le Pakistan a célébré sa 70e année d’indépendance. À l’île Maurice, le haut-commissariat du Pakistan a tenu à marquer l’événement d’une pierre blanche à Floréal.

Une réception a eu lieu en présence de plusieurs invités et de ressortissants pakistanais vivant à Maurice avec une cérémonie de lever du drapeau. La cérémonie a débuté avec la lecture d’un verset du Saint Quran, suivi du message du Premier ministre pakistanais lu par le Chargé d’affaires Zahid Ahmed Khan Jatoi. Le Premier ministre Shahid Khaqan Abbasi, dans son message, a souligné la nécessité de consolider les institutions de l’État afin qu’elles puissent jouer leur rôle prescrit dans les limites du droit et de la Constitution. «L’indépendance que nous avons acquise il y a soixante-dix ans de cela a été marquée par des sacrifices de nos ancêtres. Des millions de musulmans ont consenti à des sacrifices pour notre avenir ainsi que pour celui de nos enfants.

Aujourd’hui, nous sommes sur la voie de la prospérité et du progrès dans un pays paisible et digne en raison de ces sacrifices. Nous sommes très redevables à nos ancêtres pour leurs sacrifices et nous ne pouvons rembourser cette dette qu’en faisant du Pakistan un pays libre et indépendant, » a dit le Premier ministre du Pakistan dans son message officiel.

Le Chargé d’Affaires Zahid Ahmed Khan Jatoi a transmis ses plus sincères souhaits à tous les Pakistanais. « Je souhaite leur transmettre mes vœux d’amour, de paix, d’unité, de progrès, de bien-être et je leur demande de jouer le rôle de citoyen responsable où qu’ils se trouvent. Je leur demande également de contribuer à l’économie du pays dans lequel ils vivent. Vive l’amitié Ile Maurice-Pakistan, » dit-il.

Activités

C’était un moment de grande allégresse au siège de l’ambassade. Les enfants étaient vêtus de vert et avaient leurs drapeaux à la main. Un gâteau décoré spécialement pour cette fête a été coupé et les enfants ont participé activement aux célébrations traditionnelles en entonnant des chansons folkloriques. Ils ont reçu des cadeaux et des et ont été très applaudis pour leur prestation.

Pour le Pakistanais Qari Naeem Ul Haq Qudri qui est à Maurice depuis treize ans déjà, la fête de l’indépendance est un moment de joie où tous les Pakistanais se réunissent. « Chaque année je viens à Floréal avec mes enfants. Nous aimons Maurice et le Pakistan. De temps en temps nous allons au Pakistan, » dit-il.

Mariée à un Mauricien, Saima Fatadin est à Maurice depuis quatre ans. Chaque année, elle attend impatiemment ce jour pour célébrer avec ses amies pakistanaises et la famille. « Le Pakistan me manque mais j’aime vivre à Maurice également, » assure-t-elle.

