À Camp de Masque Pavé : Le corps de Karrim Hossany, mort dans les années 30, encore intact

À chaque mise en terre d’un habitant du village, un groupe de personnes de la famille du défunt est présent pour fouiller la tombe. Ce jour-là, vers 17h00 , une équipe composée de Reaz Lungut, Imteaz Lungut, Reza, Shameer Lalloo, Showkut Khodabaccus, Zaoudeen Ginowry et Fezal Madhoo était présente au cimetière Ameerun pour la fouille. Tour à tour les volontaires ont enlevé le terre qui était dure. Après une demi-heure d’efforts soutenus, ils aperçoivent les planches encore en bon état. “ Nous habitué fouille kabar et nous conné ki planche pourri. Mais dans sa kabar là so planche ti encore neuf et kan nous enlève premier et deuxième nous gagne frisson », nous raconte le principal témoin, Reaz Lungut Ils découvrent que le linceul est encore en parfait état et les cheveux blancs de Karrim Mastan en étaient sortis. Choqués, ils décident de ne pas l’ouvrir complètement. Ils font venir des personnes plus âgées dont Dawood Dewanath, Sadeck Nazrally et Belal pour leur montrer le corps encore intact. Ils décident alors de refermer la tombe et plante quelques plantes. Reaz Lungut confie qu’il n’a pas eu peur. « Mo croire ki Allah ki fine choisir nous groupe pou trouve sa miracle-là et ki so bénédiction pou rapporte nous »,conclut-il.